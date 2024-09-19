الخميس 19 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

تعليم الكبار: 7 محافظات قاربت من الصفر الافتراضي في محو الأمية

الدكتور عيد عبد الواحد
الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار

افتتح الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، احتفالية اليوم العالمي لـ محو الأمية، والتي أقامته الهيئة العامة لتعليم الكبار، بديوان عام الهيئة. 

 الهيئة العامة لتعليم الكبار

وجاءت كلمة الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار على النحو التالي: “لا يسعني في بداية كلمتي إلا أن أتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس  الجمهورية،  الذي لطالما كان داعمًا حقيقيًا للجهود الرامية إلى تعزيز التعليم ومحو الأمية في مصر ساعيًا سيادته نحو جمهورية جديدة خالية من الجهل والفقر والمرض، ولا شك أن ركائز جمهوريتنا الجديدة هي  بناء الإنسان وتكوينه وإعداده، وهي مسئولية تضامنية وتكاملية تحتاج تضافر جهود المؤسسات الدينية والعلمية والثقافية والشبابية، والإعلامية”.

 

اليوم العالمي لمحو الأمية

وتابع قائلا: "يحتفل العالم باليوم العالمي لمحو الأمية في الثامن من سبتمبر من كل عام، وهو يوم يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية محو الأمية في تحقيق التنمية المستدامة، والذي جاء هذا العام 2024 تحت شعار “تعزيز التعليم متعدد اللغات:محو الأمية من أجل التفاهم المتبادل والسلام، لقد عملت الهيئة العامة لتعليم الكبار علي تطوير رؤيتها ورسالتها وأهدافها، وانطلقت من عدد من المنطلقات أهمها: الانتقال من محو الأمية الهجائية إلى محو الأمية الوظيفية، والانتقال من محو الأمية إلى التعايش مع البيئة الرقمية، وكذلك مواصلة التعلم، والتعليم المستمر، وإحداث حراك تنموي من خلال الندوات التثقيفية والتوعوية.  ولم تغفل الهيئة أي جهد لرعاية ودعم أبنائنا من ذوي الهمم والقدرات الخاصة كما انها لم تتوان عن دعم حقوق الكبار طبقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”.

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وأضاف قائلا: بكل فخر وسرور، نحتفل اليوم أيضا  بفوز مصر بجائزة كونفوشيوس، وهي جائزة تعكس إنجازًا بارزًا في مجال التعليم والثقافة. هذا الفوز ليس مجرد شهادة على تفوقنا الأكاديمي، بل هو أيضًا دليل على قوة التعاون بين المؤسسات الرائدة في مصر، وفي مقدمتها الهيئة وجامعة المنصورة، وفي ختام كلمتي أتوجه بخالص الشكر والتقدير لمحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي دعم ورعايته للهيئة، كما أود أن أشكر جميع الجهات الشريكة التي ساهمت بشكل فاعل في هذا المسعى النبيل. لقد كان للتعاون المثمر مع القوات المسلحة، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة والجامعات والمجالس النيابية ومؤسسة حياة كريمة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وجميع منظمات المجتمع المدني والأهلي أثرا ملموسًا، كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير لشركة أوراسكوم وعلى رأسها المهندس رمسيس فهمي رئيس قطاع المونوريل والأنفاق على ما قدمه من أعمال صيانة وتجديد للقاعة الكبرى وأخرى بديوان عام الهيئة".


و قدم الدكتور وليد حويلة مدير إدارة التدريب عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة عرضًا عن مستقبل تعليم الكبار(الرؤية-الرسالة-الأهداف)، والإنجاز الكمي المحقق من فروع الهيئة بالمحافظات ٢٠٢٣-٢٠٢٤، والمحقق من الهيئة بالتعاون مع الجهات الشريكة، والمحقق من الجامعات المصرية ٢٠٢٣-٢٠٢٤، والمحقق مع حياة كريمة، والإنجاز الكيفي  المبادرة الرئاسية بداية، وإعداد الهيئة لبحوث إجرائية وفقا لاحتياجاتها وتفعيلا للعمل بها، وتفعيل منصة الكترونية بالتعاون مع اليونسكو، وإجراءات جديدة لطلاب الفرقة النهائية بالجامعات، والتقدم لجائزة اليونسكو٢٠٢٤ بالتعاون مع جامعة المنصورة، وتشكيل اللجنة الاستشارية العليا، وتطوير الخطة الاستراتيچية للهيئة، وإصدار وثيقة التعليمات المنظمة للهيئة، وتفعيل ملف ذوي الإعاقة القابلين للتعلم، والمبادرة  الوطنية لتعليم الكبار مع الشركاء، وتطوير الورقة الامتحانية لدارسي محو الأمية.


وأشارت إلى أن هناك 7 محافظات قاربت من الصفر الافتراضي (الإسكندرية-دمياط-جنوب سيناء-الإسماعيلية-الوادي الجديد-السويس-مطروح).

وقدم مسعد مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة عرضًا توضيحيا عن المبادرة الوطنية لتعلم الكبار وتعليمهم لتحقيق التنمية"نقدر"حيث أوضح بأن هذه المبادرة تنطلق لإحداث تحولات في تعلم الكبار وتعليمهم في مصر،ثم تحدث عن منطلقات المبادرة الوطنية وغاياتها وأهدافها، وحوكمتها.

وفي نهاية الجلسة الافتتاحية تم تكريم المهندس رمسيس فهمي مدير عام المونوريل والمترو شركة أوراسكوم، واللواء الدكتور المهندس محمد البابلي مؤسس نادي روتاري كايرو إيجلز، نازك الألفي رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاروق الباز- الأستاذة/آمال نامق مؤسسة نادي روتاري سرايات المعادي).


وفي الجلسة الثانية تحدثت الجهات الشريكة عن إنجازاتها في محو الأمية، وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم:
 النماذج المضيئة الذين تحرروا من الأمية وواصلوا تعليمهم حتى حصلوا على شهادات عليا وماچستير ودكتوراه.
 ذوي الإعاقة القابلين للتعلم وحصلوا على شهادات محو الأمية.
أفضل ٣فروع
فرع سوهاج عن الفئة ( أ )
*فرع بني سويف عن الفئة ( ب )
*فرع الإسماعيلية عن الفئة ( جـ ).
* أفضل 3 مدرسات: 
- هناء فاروق جميعي   الإسكندرية
- ممدوحة يوسف عبدالمقصود  الجيزة
- جمالات أحمد محمد  الإسماعيلية.
* ملك مؤمن علي لإنشاء منصة إلكترونية لذوي الإعاقة.
*كارمن أكرم علي لاختراع مظلة لمساعدة أهالينا الكبار.
*فريق العمل المشارك في تطوير الورقة الامتحانية.

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الهيئة العامة لتعليم الكبار اليوم العالمي لمحو الأمية محو الامية

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