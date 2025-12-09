الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة 38 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان بالمطرية إلى 15 فبراير

محكمة
محكمة
18 حجم الخط

قررت  الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 38 متهمًا في القضية رقم 15044 لسنة 2024 جنايات المطرية، والمعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان بالمطرية"، وذلك لجلسة 15 فبراير المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة.

ضبط قائد سيارة ربع نقل بتهمة السير عكس الاتجاه وتعريض حياة المواطنين للخطر بالشرقية

ضبط شقيقين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل بالدقهلية

 

تفاصيل أمر الإحالة

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى السادس عشر تولّوا، خلال الفترة من عام 2000 وحتى 17 نوفمبر 2024، قيادة جماعة إرهابية تعمل داخل الهيكل الإداري لمنطقة المطرية، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون.

كما أوضح أمر الإحالة أن المتهمين استهدفوا منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداء مهامها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين من السابع عشر وحتى الأخير انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها، فيما وُجهت للمتهمين من الأول وحتى التاسع والعشرين تهم تمويل الإرهاب وتقديم الدعم اللازم لأنشطة الجماعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات امن الدولة المطرية الهيكل الإداري جماعة الإخوان تمويل الارهاب الدائرة الأولى إرهاب بدر التحقيقات الأمن القومي

مواد متعلقة

ضبط قائد سيارة ربع نقل بتهمة السير عكس الاتجاه وتعريض حياة المواطنين للخطر بالشرقية

ضبط شقيقين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل بالدقهلية

ضبط 3 متسابقين بالدراجات النارية بعد تداول فيديو في أسيوط

القبض علي 8 رجال ونساء ضمن شبكة دعارة داخل ناد صحي بالتجمع

ضبط قائد سيارة أجرة بالإسكندرية بعد تعديه على شخص بالسب

كشف ملابسات طمس سائق لوحة سيارة أجرة ومنع سيدة من الركوب بالبحيرة

ضبط عاطل و3 سيدات بالإسكندرية لممارستهم الفجور والأعمال المنافية

الأمن يكشف ملابسات مقطعي فيديو لتعدٍ بالمقطم والمعمورة

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين بايرن ميونخ وسبورتنج لشبونة في الشوط الأول

الجزائر يتأهل إلي ربع نهائي كأس العرب بعد الفوز علي العراق بثنائية

4 نصائح من القومي للاتصالات لحماية الهواتف المحمولة من الأختراق

حالة الطقس غدا الأربعاء، رياح تزيد من الإحساس بالبرودة

كأس العرب، الجزائر يتقدم على العراق بهدف في الشوط الأول

تشكيل بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي بكأس عاصمة مصر

الأمن يكشف ملابسات مقطعي فيديو لتعدٍ بالمقطم والمعمورة

كأس عاصمة مصر، الزمالك يتقدم على كهرباء الإسماعيلية بهدف في الشوط الأول

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مظاهر حماية الله لسيدنا رسول الله والعناية الإلهية وإحاطتها بحياته

هل نحن مطالبون بتطبيق أفعال النبي كما هي بحذافيرها؟ الإفتاء توضح

ما حكم المراهنات في الألعاب الإلكترونية؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads