تأجيل محاكمة 38 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان بالمطرية إلى 15 فبراير

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 38 متهمًا في القضية رقم 15044 لسنة 2024 جنايات المطرية، والمعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان بالمطرية"، وذلك لجلسة 15 فبراير المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة.

تفاصيل أمر الإحالة

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى السادس عشر تولّوا، خلال الفترة من عام 2000 وحتى 17 نوفمبر 2024، قيادة جماعة إرهابية تعمل داخل الهيكل الإداري لمنطقة المطرية، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون.

كما أوضح أمر الإحالة أن المتهمين استهدفوا منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداء مهامها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين من السابع عشر وحتى الأخير انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها، فيما وُجهت للمتهمين من الأول وحتى التاسع والعشرين تهم تمويل الإرهاب وتقديم الدعم اللازم لأنشطة الجماعة.

