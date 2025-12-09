بوتين: أحيانا أتنقل بهدوء دون أضواء وضجيج المواكب

18 حجم الخط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إنه يتنقل أحيانا بشكل متواضع وهادئ دون استخدام وسائل الحماية والمرافق المعتادة للقادة، معترفا بأنه نادرا ما يتمكن من التجول في العاصمة موسكو.

وخلال الاجتماع السنوي لمجلس تطوير المجتمع المدني وحقوق الإنسان، قال بوتين ردا على مناقشة حول وسائل التنقل الفردية: "قد يبدو غريبا، لكنني لا أتنقل دائما وسط وميض أضواء وصوت سيارات الحراسة. لأكون صادقا، أحيانا أتنقل بهدوء، دون أي مواكب، هذا أيضا يحدث".

و أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستواصل القتال في إطار ما تسميه بـ"العملية العسكرية الخاصة" حتى الوصول إلى جميع الأهداف المعلنة دون أي تراجع، مشددًا على أن القيادة الروسية تعتبر أن المسار الحالي ضرورة استراتيجية لا يمكن التخلي عنها في ظل التوترات المتصاعدة مع الغرب. وجاءت تصريحات بوتين في وقت تتكثف فيه الاشتباكات على جبهات عدة، ما يعكس إصرار موسكو على مواصلة التصعيد العسكري لتحقيق مكاسب ميدانية إضافية.

مرسوم رئاسي جديد لاستدعاء قوات الاحتياط وتكثيف التدريبات العسكرية استعدادًا للمرحلة المقبلة

وفي خطوة لافتة، وقع الرئيس بوتين مرسومًا رسميًا يقضي باستدعاء المواطنين الروس المدرجين ضمن قوات الاحتياط للمشاركة في تدريبات عسكرية موسعة، في خطوة تعكس استعداد موسكو لتعزيز جاهزيتها العسكرية على المدى القريب. ويُنظر إلى هذا المرسوم باعتباره رسالة داخلية وخارجية مفادها أن روسيا تتهيأ لمرحلة أكثر كثافة من الصراع، مع سعيها لضمان وجود قوة احتياط مدربة وقادرة على التعزيز متى ما تطلبت التطورات الميدانية.

تعهد بإعادة إعمار المناطق المتضررة من الصراع وتأكيد على قدرة الدولة الروسية على التعافي

وأشار بوتين خلال كلمته إلى أن الحكومة الروسية ملتزمة بالكامل بإعادة بناء وإعمار جميع المناطق التي تضررت نتيجة العمليات العسكرية، مؤكدًا أن الدولة ستتكفل بإعادة الخدمات والبنية التحتية وتعويض المتضررين. وقال إن روسيا تمتلك القدرة المالية والفنية لإعادة الحياة إلى طبيعتها في تلك المناطق، وأن أعمال الإعمار ستكون جزءًا أساسيًا من خطط المرحلة القادمة بالتزامن مع استمرار المعارك على الجبهات.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: أن الاتحاد الأوروبي ثابت في دعمه لأوكرانيا، مشيرة إلى أن حماية أمن وسيادة أوكرانيا على المدى الطويل تشكل خط الدفاع الأول لأوروبا. وأوضحت أن الاتحاد مستمر في تقديم الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي لكييف لمواجهة التحديات الحالية.

