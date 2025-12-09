بوتين يعين ألكسندر عليموف نائبا لوزير الخارجية

18 حجم الخط

عين الرئيس فلاديمير بوتين مدير إدارة التعاون الإنساني والعلاقات الثقافية لدى وزارة الخارجية الروسية ألكسندر عليموف نائبا لوزير الخارجية.

السيرة الذاتية لـ ألكسندر عليموف

وجاء في المرسوم الرئاسي الذي تم نشره يوم الثلاثاء: "تعيين ألكسندر عليموف نائبا لوزير الخارجية الروسي".

ولد عليموف عام 1970 وتخرج عام 1993 من معهد بلدان آسيا وإفريقيا بجامعة موسكو.

البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك

ومن عام 2007 إلى عام 2008 شغل منصب رئيس قسم في إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية ومن عام 2008 إلى عام 2012 منصب المستشار الأول في البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك ومن أكتوبر 2022 إلى ديسمبر 2025 شغل منصب مدير إدارة التعاون الإنساني والعلاقات الثقافية لدى وزارة الخارجية الروسية.

روسيا والولايات المتحدة تعملان حاليًا على مستوى الخبراء

وعلى الجانب الأخر أعلن الكرملين أن روسيا والولايات المتحدة تعملان حاليًا على مستوى الخبراء، من أجل ضمان نجاح اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن الجهود التقنية والدبلوماسية جارية بالفعل لصياغة جدول أعمال واضح للقمة.

وفي سياق آخر، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن موسكو ليست على علم بالنتائج التفصيلية للمحادثات التي جرت مؤخرًا بين واشنطن وكييف، موضحًا أن روسيا “تراقب التطورات لكنها لا تملك معلومات رسمية” حول ما تم التوصل إليه بين الطرفين، وأشار إلى أن الملف الأوكراني “لا يزال أحد أكثر المواضيع حساسية في العلاقات الدولية”.

