الخارجية الأمريكية: واشنطن ولندن تؤكدان الالتزام بتحقيق السلام في أوكرانيا

18 حجم الخط

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة وبريطانيا أكدتا خلال مباحثات مشتركة أهمية تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط. وشدد الجانبان على مواصلة التعاون السياسي والأمني والاقتصادي من أجل دعم دول المنطقة في مواجهة التحديات الراهنة، بما يشمل مكافحة الإرهاب، ودعم مسارات التنمية، ومنع التصعيد في بؤر التوتر.

التزام مشترك بالعمل من أجل السلام في أوكرانيا

وأشار بيان الخارجية الأمريكية إلى أن واشنطن ولندن جددتا التزامهما الكامل بتحقيق السلام في أوكرانيا، مؤكدتين استمرار الدعم العسكري والإنساني والسياسي لكييف. وأوضحت الدولتان أن الحل يجب أن يضمن سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، مع الدفع نحو مسار دبلوماسي يوقف الحرب ويحقق الأمن الأوروبي على المدى البعيد.

شراكة إستراتيجية متصاعدة بين الولايات المتحدة وبريطانيا

وأكد الجانبان أن التنسيق بين الولايات المتحدة وبريطانيا يمثل ركيزة أساسية في معالجة الأزمات الدولية، سواء في الشرق الأوسط أو في الساحة الأوروبية، وذلك في إطار شراكة استراتيجية مستمرة تستهدف تعزيز الأمن العالمي ودعم الاستقرار الدولي.

في وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع "إنديا توداي"، إنه مقتنع بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إنهاء الصراع سريعا في أوكرانيا.

وخلال زيارته إلى الهند قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: بعض"الجهات الفاعلة" لا تحبذ الدور المتزايد للهند في الأسواق الدولية بسبب علاقاتها مع روسيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.