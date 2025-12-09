رئيسة المفوضية الأوروبية: أمن وسيادة أوكرانيا يجب أن يحافظ عليه كخط دفاع أول لأوروبا

18 حجم الخط

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: أن الاتحاد الأوروبي ثابت في دعمه لأوكرانيا، مشيرة إلى أن حماية أمن وسيادة أوكرانيا على المدى الطويل تشكل خط الدفاع الأول لأوروبا. وأوضحت أن الاتحاد مستمر في تقديم الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي لكييف لمواجهة التحديات الحالية.

مفوضية الاتحاد الأوروبي: المقترحات التمويلية تعزز قوة أوكرانيا

وقالت رئيسة المفوضية إن المقترحات التمويلية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي تهدف إلى جعل أوكرانيا قوية ليس فقط على ساحة المعركة، بل أيضًا على طاولة المفاوضات. وأضافت أن الدعم يشمل تدريب القوات، تزويدها بالأسلحة الحديثة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمؤسساتي في البلاد.

دور أوكرانيا كحاجز إستراتيجي لأمن أوروبا

وأشارت إلى أن الحفاظ على أمن أوكرانيا يمثل خط دفاع استراتيجي أول للاتحاد الأوروبي ضد أي تهديدات محتملة، مؤكدة أن قدرة كييف على الدفاع عن نفسها وصد الهجمات تشكل جزءًا أساسيًا من الأمن الأوروبي الجماعي.

الاتحاد الأوروبي: نسعى لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي لمواجهة التحديات المستقبلية

وأكدت رئيسة المفوضية أن دعم كييف يشمل تعزيز المؤسسات الحكومية، الإصلاحات الاقتصادية، وضمان استقرار المجتمع المدني، وذلك لضمان قدرة أوكرانيا على الصمود والاستمرار في مواجهة التحديات العسكرية والسياسية.

في وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن أوروبا ستكون ركيزة أساسية لحل عادل ودائم للصراع بين أوكرانيا وروسيا.

أخبار جيدة قريبا بشأن التسوية في أوكرانيا

في سياق متصل، أعرب نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، عن أمله في صدور "أخبار جيدة" خلال الأسابيع المقبلة بخصوص جهود تسوية النزاع في أوكرانيا.

وقال فانس في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" يوم الخميس: "أعتقد أننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا، لكننا لم نصل بعد إلى خط النهاية، أظن أن هناك أملا في أن تظهر خلال الأسابيع القليلة المقبلة أخبار جيدة في هذا الشأن".

