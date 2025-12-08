الكرملين: عمل مشترك بين موسكو وواشنطن لضمان نجاح لقاء بوتين وترامب

18 حجم الخط

أعلن الكرملين أن روسيا والولايات المتحدة تعملان حاليًا على مستوى الخبراء، من أجل ضمان نجاح اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن الجهود التقنية والدبلوماسية جارية بالفعل لصياغة جدول أعمال واضح للقمة.

الكرملين: لا معلومات حول نتائج المحادثات الأمريكية – الأوكرانية

وفي سياق آخر، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن موسكو ليست على علم بالنتائج التفصيلية للمحادثات التي جرت مؤخرًا بين واشنطن وكييف، موضحًا أن روسيا “تراقب التطورات لكنها لا تملك معلومات رسمية” حول ما تم التوصل إليه بين الطرفين، وأشار إلى أن الملف الأوكراني “لا يزال أحد أكثر المواضيع حساسية في العلاقات الدولية”.

غياب أي خطط لعقد لقاء بين الرئيسين بوتين وترامب قبل نهاية العام

وبالرغم من العمل التحضيري الجاري، شدد الكرملين على أنه لا توجد حتى الآن أي خطط لعقد لقاء مباشر بين بوتين وترامب قبل نهاية العام الحالي، موضحًا أن الظروف اللوجستية والسياسية “لا تزال قيد النقاش” وأن تحديد موعد القمة يتطلب توافقات أوسع.

موسكو: الحوار الروسي–الأمريكي ضروري رغم الخلافات

وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من التوتر في العلاقات الروسية–الأمريكية، حيث ترى موسكو أن استمرار الحوار مع واشنطن “أمر ضروري” للحفاظ على الاستقرار الدولي، خاصة في ملفات الأمن الاستراتيجي والطاقة والتوازنات العالمية.

أشار متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في موسكو مؤخرا شهد بحثا معمقا ومفصلا لسبل التسوية في أوكرانيا.

