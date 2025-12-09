موسكو ترد على اتهامات أوروبا: بوتين لا يريد إحياء الاتحاد السوفيتي ومهاجمة الناتو

18 حجم الخط

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يريد إحياء الاتحاد السوفيتي".

جاء ذلك عقب انتقادات ألمانية لروسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.

بيسكوف: بوتين لا يريد إحياء الاتحاد السوفيتي

واعتبر بيسكوف أن مثل هذا الأمر مستحيل، مضيفًا أن تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن "مهاجمة أوروبا" غير صحيحة.

استعداد روسيا للهجوم على حلف شمال الأطلسي

كما أكد أن التصريحات حول "استعداد" روسيا للهجوم على حلف شمال الأطلسي "الناتو" محض هراء، وفق توصيفه.

أتت تلك التصريحات بعدما أكد حلفاء أوكرانيا الأوروبيون أمس الاثنين من لندن دعمهم للرئيس فولوديمير زيلينسكي، ومعربين عن شكوكهم بشأن أجزاء من مقترح أمريكي لإنهاء الحرب مع روسيا.

واجتمع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس مع زيلينسكي لنحو ساعتين تقريبا بعدما اتهمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لم يطلع على مقترحه الأخير لإنهاء النزاع مع روسيا والذي لم تُكشف تفاصيله بعد.

في حين عبر ميرتس في مستهل الاجتماع، عن "شكوكه" تجاه "بعض التفاصيل في الوثائق الواردة من الولايات المتحدة"، من دون أن يحدد ما هي الوثائق التي يشير إليها، وقال "لا بد من مناقشة هذه المسألة".

كما جدد انتقاداته إلى موسكو، ملمحًا إلى أن بوتين يسعى إلى "استرجاع أمجاد الاتحد السوفياتي" ومهاجمة دول الناتو.

