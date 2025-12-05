طرح محلات تجارية للشباب بنظام التمليك في الوادي الجديد

18 حجم الخط

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، طرح محلات تجارية للشباب بنظام التمليك، في خطوة تستهدف توفير فرص عمل جديدة ومراعاة البعد الاجتماعي، مع إتاحة التقديم وفق مجموعة من الضوابط والشروط المنظمة.

وقال الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، إن الطرح يأتي ضمن جهود المركز لتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة وإتاحة مساحات عمل مستقرة للشباب، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية داخل نطاق المدينة والقرى التابعة، ويمنح الشباب فرصة امتلاك مشروع مهني أو تجاري بشكل قانوني ومنظم.

وأضاف ياسر، أنه جرى تحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، أبرزها أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو من المقيمين بها إقامة دائمة لا تقل عن خمس سنوات سابقة على تاريخ الإعلان، على أن يُستدل على ذلك من بطاقة الرقم القومي، كما اشترطت أن يتراوح سن المتقدمين من الخريجين بين 21 و45 سنة، بينما حددت السن بالنسبة لغير الحاصلين على مؤهلات من 21 حتى 50 سنة، بشرط تقديم شهادة محو الأمية.

وأوضح ياسر، أن من بين الشروط المهمة ألا يكون المتقدم من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، مع تقديم ما يثبت ذلك بخطاب من التأمينات.

وتابع: كما تضمنت الضوابط عدم اشتراك المتقدم في برنامج "مشروعك"، أو حصوله على قرض من الصندوق الاجتماعي للتنمية، أو حيازته لخط سير لسيارات الأجرة، أو امتلاكه حيازة زراعية، أو حصوله على قطعة أرض بالمنطقة الحرفية، أو امتلاكه محل أو منفذ بيع أو رخصة إشغال بنظام التمليك من الوحدة المحلية، أو تنازله عن نشاط مماثل للغير.

وأشار رئيس مركز الداخلة، إلى أنه يشترط الإعلان تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقًا للقانون، إلى جانب ضرورة خلو صحيفة الحالة الجنائية من أحكام بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد جرى رد الاعتبار للمتقدم.

وأكد رئيس مركز الداخلة، أنه لا يجوز حصول الزوج والزوجة أو أحد الأبناء على أكثر من محل، ويقتصر الأمر على فرد واحد من الأسرة بعد استيفاء الشروط. كما اشترطت ألا يكون المتقدم حاصلًا على رخصة محل أو تنازل لآخر، وألا يكون قد حصل على أي من القروض القائمة من الصندوق الاجتماعي للتنمية أو ضامنًا لأحد المستفيدين منه.

وطالب رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة، الراغبين في التقدم بتقديم طلبات باسم الدكتور رئيس مركز الداخلة مرفقًا بها:

صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة ميلاد كمبيوتر، وصورة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وصورة المؤهل الدراسي للخريجين، وصورة شهادة محو الأمية لغير المؤهلات، وصحيفة حالة جنائية حديثة، وبحث اجتماعي معتمد ومختوم من الإدارة الاجتماعية، وأصل خطاب من مصلحة الضرائب يفيد بعدم وجود ملف ضريبي للمتقدم، وأصل خطاب من السجل التجاري يفيد بعدم وجود سجل تجاري.

كما شمل الملف شهادة تأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة (معتمد ومختوم) عند الانطباق، إضافة إلى المستندات الدالة على عدم الحصول على قرض من الصندوق الاجتماعي للتنمية أو أي مزايا مماثلة مرتبطة بخطوط السير أو الحيازات أو الأراضي الحرفية أو المحلات أو منافذ البيع.

وأشار إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الثلاثاء الموافق 2026/1/16.

