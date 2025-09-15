تموين الشرقية يشن حملة تموينية مكثفة بكفر صقر

أكد المهندس السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أنه تم تشكيل حملات تموينية مكثفة بدائرة مدينة كفر صقر بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية ومديرية الطب البيطري بالشرقية، حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد القوشتي بالمرور على الأنشطة والأسواق.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم (١١٠٨٩) جنح كفر صقر لمستودع بوتاجاز لصرفه عدد (٣٧٥) أسطوانة بوتاجاز تجارية وبيعها بالسوق السوداء والمحضر رقم (١١٠٩٠),( ١١٠٩١), (١١٠٩٢) جنح كفر صقر شهادة صحية بالاضافة الى المحضر رقم (١١٠٩٣)، (١١٠٩٥) جنح كفر صقر لمحل جزارة وتم ضبط عدد (٢٠) كجم لحم مذبوح خارج السلخانة.

كما تم تحرير محضر رقم (١١٠٩٤) جنح كفر صقر ضد صاحب ثلاجة لحوم وتم ضبط عدد (٥) كراتين لحم جاموس هندي بدون فاتورة دالة علي مصدرها والمحضر رقم (١١٠٩٧) جنح كفر صقر ضد صاحب صيدلية تعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على الأدوية وتشميع الصيدلية وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.

وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد كلف المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، كلفوا بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

