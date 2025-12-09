"الابتزاز الإلكتروني وتأثيره على المرأة والمجتمع" ندوة بجامعة الفيوم

18 حجم الخط

قال الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، إن الدكتور شريف العطار، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، المشرف على كلية دار العلوم، شهد ندوة "الابتزاز الإلكتروني وتأثيره على المرأة والمجتمع"، التي نظمتها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالكلية، اليوم.

رفع وعي الشباب بالتطور التكنولوجي

قال نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، لابد من رفع وعي الطلاب بإيجابيات الوسائل التكنولوجية وأضرارها، موجها الشباب إلى أهمية الالتزام بالقيم والمبادئ الأخلاقية وعدم الإضرار بزملائهم بأي طريقة من الطرق.

ولفت إلى أن جامعة الفيوم تنظم العديد من الندوات وورش العمل في هذا الشأن من أجل توعية الشباب ووضعهم على الطريق السليم، وتعريفهم بالمخاطر والأضرار القانونية في حال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاطئ.

كما تناول الدكتور عصام عامرية، وكيل كلية دار العلوم، المصطلح اللغوي لكلمة الابتزاز؛ ومعناها في اللغة العربية بمعني اغتصب أو سرق، وبيان معناها في اللغات الأخرى، داعيا الطلاب للتعاون والتركيز على التعلم المستمر واكتساب المهارات الحياتية المتنوعة.

كما أشارت الدكتورة تحية عبد التواب مدير وحدة تنمية المجتمع بالكاية، إلى أن الأثر النفسي للابتزاز وما يسببه من قلق وتوتر وفقدان الثقة بالنفس واضطرابات النوم والشعور بالذنب وجلد الذات، وفقدان عملية الأمان النفسي.

وتحدث الدكتور محمد محي الدين محامي المجلس القومي للمرأة بالفيوم، عن دور المجلس القومي للمرأة وأبرز الفعاليات والمبادرات التي يقوم بها، وحملات "طرق الأبواب" للتوعية بتنظيم الأسرة وختان الإناث وغيرها، موضحا أهمية الوعي التكنولوجي للفتيات لمكافحة الابتزاز الإلكتروني واتخاذ الطرق القانونية السليمة، بالإضافة إلى شرح لمواد القانون التي توضح العقوبات الناجمة عن عملية الابتزاز الإلكتروني.

