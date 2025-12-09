رياضة النواب تهنئ وزير الشباب بالفوز برئاسة اللجنة الدولية للتربية البدنية باليونسكو

18 حجم الخط

وجهت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، التهنئة للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعد توليه برئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة اليونسكو.

فوز أشرف صبحي برئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) باليونسكو

وقال: اتقدم إليكم بأسمي وباسم أعضاء لجنة الشباب بمجلس النواب بخالص التهاني بفوزكم بذلك المنصب الدولي المهم والذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدولة المصرية.



جهود مصر في دعم مرشحيها في المنظمات الدولية

وثمن رئيس لجنة الشباب، الجهود الكبيرة المبذولة من الدولة المصرية في دعم وزير الشباب لتقلد ذلك المنصب الدولي المهم.

وأكد أن السياسة الخارجية للدولة المصرية جعلت ثقة المجتمع الدولي في مصر كبيرة، وهو ما ساعد على تبوأ عدد كبير من الكوادر الوطنية في تقلد العديد من المناصب الدولية.



ووجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كلمة إلى الدول الأعضاء في اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS)، وذلك عبر رسالة مسجلة عقب انتخابه رئيسًا للجنة خلال الاجتماع الرسمي الذي عُقد بمقر اليونسكو في باريس.

تأتي هذه الرسالة في إطار التنسيق مع الدول الأعضاء، وتأكيد الرؤية المصرية الهادفة إلى تعزيز دور اللجنة الحكومية الدولية للرياضة في اليونسكو ورفع مستوى مشاركتها وفاعليتها خلال الفترة المقبلة.

في مستهل رسالته، عبّر الدكتور أشرف صبحي عن تقديره العميق للثقة التي منحته إياها الدول الأعضاء بانتخابه رئيسًا للجنة CIGEPS، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس الدور المتنامي لمصر في دعم الرياضة والتربية البدنية، كما أعرب عن امتنانه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل للقطاع الرياضي والشبابي وتعزيز الحضور المصري داخل المؤسسات الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن نجاح اللجنة خلال الفترة المقبلة سيعتمد بشكل أساسي على العمل المشترك بين الدول الأعضاء، مشددًا على أن الرئاسة المصرية ستركّز على تمكين الدول من المشاركة الفاعلة في صياغة السياسات وتنفيذ المبادرات الدولية المرتبطة بالرياضة والتنمية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى تقديره للدور الذي قامت به تشيلي خلال رئاستها السابقة للجنة، موجهًا الشكر إلى وزير الرياضة التشيلي خايـمي بيتزارو وإلى منظمة اليونسكو وقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية على دعمهم المتواصل لمسار تطوير السياسات الرياضية والتربية البدنية.

وأوضح الوزير أن الرئاسة المصرية للجنة ستقوم على رؤية شاملة ترتكز على العمل الجماعي وتوسيع نطاق الشراكات وتعزيز الاستثمار في الرياضة وبناء القدرات، مع التأكيد على أن أصوات الفئات الأكثر احتياجًا وعلى رأسهم الأشخاص ذوو الإعاقة والشباب والنساء يجب أن تبقى في صميم السياسات الدولية المعنية بالرياضة والتربية البدنية.

