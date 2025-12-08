أشرف صبحي يوجه رسالة للدول الأعضاء عقب انتخابه رئيسًا للجنة الدولية للرياضة في اليونسكو (فيديو)

18 حجم الخط

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كلمة إلى الدول الأعضاء في اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS)، وذلك عبر رسالة مسجلة عقب انتخابه رئيسًا للجنة خلال الاجتماع الرسمي الذي عُقد بمقر اليونسكو في باريس مساء اليوم.

تأتي هذه الرسالة في إطار التنسيق مع الدول الأعضاء، وتأكيد الرؤية المصرية الهادفة إلى تعزيز دور اللجنة الحكومية الدولية للرياضة في اليونسكو ورفع مستوى مشاركتها وفاعليتها خلال الفترة المقبلة.

في مستهل رسالته، عبّر الدكتور أشرف صبحي عن تقديره العميق للثقة التي منحته إياها الدول الأعضاء بانتخابه رئيسًا للجنة CIGEPS، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس الدور المتنامي لمصر في دعم الرياضة والتربية البدنية، كما أعرب عن امتنانه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل للقطاع الرياضي والشبابي وتعزيز الحضور المصري داخل المؤسسات الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن نجاح اللجنة خلال الفترة المقبلة سيعتمد بشكل أساسي على العمل المشترك بين الدول الأعضاء، مشددًا على أن الرئاسة المصرية ستركّز على تمكين الدول من المشاركة الفاعلة في صياغة السياسات وتنفيذ المبادرات الدولية المرتبطة بالرياضة والتنمية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى تقديره للدور الذي قامت به تشيلي خلال رئاستها السابقة للجنة، موجهًا الشكر إلى وزير الرياضة التشيلي خايـمي بيتزارو وإلى منظمة اليونسكو وقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية على دعمهم المتواصل لمسار تطوير السياسات الرياضية والتربية البدنية.

وأوضح الوزير أن الرئاسة المصرية للجنة ستقوم على رؤية شاملة ترتكز على العمل الجماعي وتوسيع نطاق الشراكات وتعزيز الاستثمار في الرياضة وبناء القدرات، مع التأكيد على أن أصوات الفئات الأكثر احتياجًا وعلى رأسهم الأشخاص ذوو الإعاقة والشباب والنساء يجب أن تبقى في صميم السياسات الدولية المعنية بالرياضة والتربية البدنية.

كما أشار إلى أن خبرته كرئيس للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ومسؤوليته كوزير لدولة تشكّل جسرًا بين آسيا وأفريقيا، ستُسهم في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ودعم تحقيق تقدم فعلي يخدم مصالح الجميع.

وأكد الوزير التزام مصر بالعمل على تنفيذ خارطة طريق سانتياجو وتحويل التعهدات العالمية في مجال الرياضة الدامجة إلى خطوات عملية واضحة، مع تعزيز التكامل بين الرياضة والتعليم ودعم الابتكار وتوسيع أثر الرياضة كقوة دافعة للتنمية والسلام.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي رسالته بالتأكيد على أن الرئاسة المصرية ستكون نموذجًا للانفتاح والتعاون، وأن المرحلة القادمة ستشهد عملًا مشتركًا متواصلًا مع الدول الأعضاء لبناء مستقبل أكثر شمولًا وعدالة، تُسهم فيه الرياضة في خلق الفرص وتعزيز التنمية لجميع الشعوب.

وفي ختام رسالته، دعا الوزير الدول الأعضاء إلى مواصلة العمل بروح فريق واحد، مؤكدًا ثقته بأن المرحلة المقبلة ستكون فرصة لتعزيز التعاون والشراكات، وتحقيق تقدم ملموس في مسار تطوير الرياضة والتعليم البدني على المستوى الدولي، وأن مصر ملتزمة بقيادة هذا الجهد بما يخدم مصالح جميع الدول الأعضاء.

وفاز الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، برئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة اليونسكو، وذلك خلال الاجتماع الرسمي الذي عُقد اليوم الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في المكتب التنفيذي المنتخب للجنة.

حضر الاجتماع ممثلًا عن مصر السفير طارق دحروج، سفير جمهورية مصر العربية في باريس ورئيس البعثة الدائمة لدى اليونسكو، والذي شارك في التصويت والإجراءات الرسمية الخاصة باعتماد انتخاب الدكتور أشرف صبحي رئيسًا للجنة بإجماع الأصوات.

تُعد لجنة CIGEPS إحدى أهم الهيئات الحكومية الدولية في منظومة الأمم المتحدة المعنية بالرياضة والتربية البدنية، وتضم 18 دولة عضوًا يتم انتخابهم وفق نظام المجموعات الجغرافية الست المعتمدة داخل اليونسكو، بحيث يمثل كل مجموعة 3 دول، وقبيل انتخاب الرئيس، قامت الدول الـ18 بانتخاب المكتب التنفيذي للجنة، بحيث يمثل كل مجموعة جغرافية عضو واحد في المكتب، وجاء التشكيل كالتالي: المملكة المتحدة ممثلًا عن مجموعة أوروبا الغربية وشمال الأطلسي (WEOG)، كينيا ممثلًا عن المجموعة الإفريقية، كوستاريكا ممثلًا عن مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي (GRULAC)، جزر كوك ممثلًا عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ (ASPAC)، سلوفينيا وكرواتيا بالتناوب عن مجموعة أوروبا الشرقية (EEG)، مصر ممثلًا عن مجموعة الدول العربية.

