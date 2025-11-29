وفد اليونسكو يزور مشروع معالجة مياه الصرف الصحي والغابة الشجرية بالوادي الجديد

18 حجم الخط

واصل وفد مكتب اليونسكو برئاسة الدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب مصر والسودان، ووفد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لليوم الثاني على التوالي، جولتهم التفقدية بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، تضمنت زيارة مشروع معالجة مياه الصرف الصحي والغابة الشجرية بمدينة موط بمركز الداخلة والتي تضم 400 فدان أشجار خشبية، وتفقد بعض مصانع التمور.

كما عقدت المدير الإقليمي لمكتب مصر والسودان، لقاءً مع المزارعين للتعرف على أهم التحديات التي تواجه الزراعة في ظل التغيرات المناخية، والممارسات المتبعة في مجال إدارة الموارد المائية ونقل الخبرات الزراعية وتوطينها عبر الأجيال المختلفة.

اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة مشروعات التعاون المقترحة

و عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد والدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بمصر والسودان، اجتماعًا تنسيقيًا في مستهل زيارتها للمحافظة، وذلك بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي حزين عضو مجلس إدارة مركز بحوث الصحراء، والدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، مع الوفد المشارك ولفيف من أساتذة الجامعة والمزارعين والمنتجين.

وتناول الاجتماع الفرص والتحديات التى تواجه القطاع الزراعي بالمحافظة، وأبرز المقومات التي تتميز بها المحافظة، والمبادرات والمشروعات التنموية التي تم تنفيذها؛ لبحث سبل الدعم الممكن والتنسيق المشترك لوضع تصور شامل للمشروعات المقترح تنفيذها.

كما تطرق الاجتماع إلى ملفات العمل في مجال التعلم والإنضمام لشبكة اليونسكو لمدن التعليم والمدن الإبداعية ومراكز التعلم المجتمعي، والحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي، ودراسة إنشاء متحف الوادي الجديد للطبيعة والتراث؛ لتوثيق التراث البيولوجي النباتي والحيواني والجيولوجي الخاص بالمحافظة بالتعاون مع الخبرات الأكاديمية للجامعة في هذا المجال.

وحرصت نائب محافظ الوادي الجديد، ومدير مكتب اليونسكو على مناقشة أهم المطالب والاحتياجات الملحة لقطاعات الزراعة والجامعة والمزارعين والمنتجين بالقطاع الحكومي والخاص، من بينها دعم جهود مكافحة الآفات الزراعية وتأهيل المصانع والوحدات الإنتاجية للمساهمة بأسواق التصدير، ومعالجة التحديات الخاصة بتأثير التغيرات المناخية على جودة الزراعات والإدارة الرشيدة للموارد المائية المتاحة.

