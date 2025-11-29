الشباب والرياضة تختتم برنامج "الولاء والانتماء" للاعبى مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي

18 حجم الخط

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات برنامج الولاء والإنتماء للاعبى المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، والذى يُنفذ بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، بمشاركة 49 لاعبًًا ولاعبة و4 مدربين فى رياضتى المصارعة ورفع الأثقال.

حضر برنامج الولاء والإنتماء للاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي، كلا من الدكتور كمال درويش واللاعب الأولمبي كرم جابر.

تأتي هذه الدورات في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ مثل هذه البرامج التوعوية الهامة التى تهدف إلى خدمة قطاع كبير من الأبطال الرياضيين، للعمل وفقًا لإستراتيجية مدروسة لتأهيل الرياضيين فى مختلف الجوانب، لخلق جيل جديد قادر على رفع علم مصر عاليًا خفاقًا فى كافة المنافسات الدولية، خاصة وأن المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي يعد نموذجًا رائدًا حيث يضم (4500) لاعب ولاعبة فى (11) رياضة مختلفة.

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، احتفالية تجهيز 200 فتاة ضمن مبادرة "فرحة مصر"، وذلك بحضور سيد حزين، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ومحمود فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، تحت رعاية انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية.

وجّه أشرف صبحي الشكر إلى محافظ القاهرة على دعمه المستمر للأعمال الخيرية، مشيدًا بدور مركز شباب الأميرية الذي تحول إلى مركز التنمية الشبابية والرياضية بالأميرية.

من جانبه، وجّه الدكتور إبراهيم صابر الشكر إلى وزير الشباب والرياضة وللجمعيات الخيرية على جهودهم المتواصلة، مؤكدًا أن دعم القيادة السياسية، أسهم بشكل كبير في دعم مبادرة "فرحة مصر" ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا.

فيما أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعالية "Learn" بجميع محافظات الجمهورية، لاتحاد شباب يدير شباب، بمشاركة ما يقرب من 20 ألف شاب وفتاة، في إطار جهود الاتحاد لدعم مهارات الشباب وتمكينهم معرفيًا وتقنيًا.

وشهدت الفعالية حضورًا تجاوز 30 ألف مشارك داخل مراكز الشباب والجامعات، حيث تضمنت الجلسات والورش التفاعلية عرضًا لملامح الحضارة المصرية القديمة، وأبرز إنجازات الحضارة الفرعونية، إلى جانب التأكيد على أهمية الحفاظ على الآثار المصرية كجزء أصيل من الهوية الوطنية.

