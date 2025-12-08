أبو ريدة يهنئ أشرف صبحي على منصبه الجديد في اليونسكو

18 حجم الخط

يتقدم المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بخالص التهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمناسبة توليه منصب رئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS)، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وقال هاني أبوريدة في تهنئته: إن فوز الدكتور أشرف صبحي بهذا المنصب الرفيع، يؤكد مجددًا الريادة المصرية فى ميادين العلم والمعرفة وكذلك الرياضة، وقدرة وكفاءة أبنائها على شغل المناصب الدولية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يجسد القوة الناعمة لمصر، ودورها المحوري في العالم، متمنيًا التوفيق للدكتور أشرف صبحي في مهمته الجديدة، للارتقاء برسالة اليونسكو، على نحو يعكس عظمة الإرادة المصرية

أشرف صبحي يفوز برئاسة اللجنة الدولية للرياضة البدنية لمنظمة اليونسكو

فاز الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، برئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة اليونسكو، وذلك خلال الاجتماع الرسمي الذي عُقد اليوم الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في المكتب التنفيذي المنتخب للجنة.

حضر الاجتماع ممثلًا عن مصر السفير طارق دحروج، سفير جمهورية مصر العربية في باريس ورئيس البعثة الدائمة لدى اليونسكو، والذي شارك في التصويت والإجراءات الرسمية الخاصة باعتماد انتخاب الدكتور أشرف صبحي رئيسًا للجنة بإجماع الأصوات.

أشرف صبحي يفوز بالإجماع برئاسة اللجنة الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو

اللجنة الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو

تُعد لجنة CIGEPS إحدى أهم الهيئات الحكومية الدولية في منظومة الأمم المتحدة المعنية بالرياضة والتربية البدنية، وتضم 18 دولة عضوًا يتم انتخابهم وفق نظام المجموعات الجغرافية الست المعتمدة داخل اليونسكو، بحيث يمثل كل مجموعة 3 دول، وقبيل انتخاب الرئيس، قامت الدول الـ18 بانتخاب المكتب التنفيذي للجنة، بحيث يمثل كل مجموعة جغرافية عضو واحد في المكتب.

وجاء التشكيل كالتالي: المملكة المتحدة ممثلًا عن مجموعة أوروبا الغربية وشمال الأطلسي (WEOG)، كينيا ممثلًا عن المجموعة الإفريقية، كوستاريكا ممثلًا عن مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي (GRULAC)، جزر كوك ممثلًا عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ (ASPAC)، سلوفينيا وكرواتيا بالتناوب عن مجموعة أوروبا الشرقية (EEG)، مصر ممثلًا عن مجموعة الدول العربية.

وبمشاركة ممثلي الدول الست في المكتب التنفيذي، تم انتخاب الدكتور أشرف صبحي رئيسًا للجنة بالإجماع، ليصبح بذلك أول مصري يتولى هذا المنصب الأممي.

ويُعد هذا المنصب أرفع موقع أممي خاص بالرياضة في منظومة الأمم المتحدة، والمسؤول عن صياغة وتوجيه السياسات الرياضية على المستوى الدولي، بما يشمل، تعزيز الرياضة كأداة للتنمية المستدامة، دعم الإدماج والشمولية في الرياضة والتعليم والتربية البدنية، تطوير المعايير الدولية والسياسات الحكومية، وتنسيق التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص تقديره للثقة الدولية التي منحته هذا المنصب، وموجهًا الشكر إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم للعمل الشبابي والرياضي وتمكين مصر من لعب أدوار قيادية على المستوى الدولي.

كما وجّه وزير الشباب والرياضة الشكر إلى وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج على الجهود الكبيرة التي بذلها فريقا العمل في التعاون مع وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية، بما ساهم في تأمين هذا الفوز التاريخي لمصر.

يمثل هذا الفوز خطوة غير مسبوقة تضع مصر في موقع الريادة داخل أهم منصة أممية متخصصة في السياسات الرياضية، وتمكنها من قيادة الجهود الدولية لتعزيز الرياضة الدامجة، دعم الدول النامية، وتطوير منظومات التربية البدنية بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن مصر ستعمل خلال رئاستها للجنة على وضع CIGEPS في دائرة الضوء، وزيادة المشاركة الدولية، وتطوير شراكات مؤثرة مع الحكومات والمنظمات الأممية، بما يعزز دور الرياضة كقوة دافعة للتنمية والسلام والاندماج الاجتماعي حول العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.