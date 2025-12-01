الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أشرف صبحي يتفقد المدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ

أشرف صبحي يتفقد المدينة
أشرف صبحي يتفقد المدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ
18 حجم الخط

 قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجولة في المدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ، جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة جنوب سيناء.

وتفقد وزير الشباب والرياضة المدينة والتي تضمنت ملاعب الإسكواش، صالة وأكاديمية الجمباز، بالاضافة الى الفندق والقاعات المخصصة للدورات المختلفة.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، أن مدينة شرم الشيخ الشبابية والرياضية تمثل أحد أهم الصروح التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، في إطار خطة التطوير الشاملة للبنية التحتية الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الارتقاء بجميع المنشآت لتوفير بيئة تدريب مثالية للمنتخبات والفرق المختلفة، ودعم الأنشطة والبرامج الموجهة للشباب.

 المدينة الشبابية والرياضية قبلة الفرق والمنتخبات الدولية

مشيرا إلى أن التطور في المدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ وتجهيزها على اعلى مستوي مكنها من استضافة العديد من الفرق والمنتخبات الدولية والمحلية من "إيطاليا، ليتوانيا، أذربيجان، السعودية، الأردن، وسويسرا، إلى جانب استقبال مجموعة من الأندية المصرية الكبرى"، وهو الذي يؤكد على رؤية وزارة الشباب والرياضة في الاستثمار وتطوير المدينة لتكون قبلة الفرق والمنتخبات الدولية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الشباب والرياضة شرم الشيخ أشرف صبحي جنوب سيناء محافظة جنوب سيناء

مواد متعلقة

أشرف صبحي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم

مصر للطيران الناقل الرسمي لملتقى شرم الشيخ للتأمين بمشاركة ألف خبير من 40 دولة

وزير الرياضة يطلق فعالية "Learn" في جميع المحافظات

وزير الرياضة: وعي الشباب وطاقتهم الإيجابية أساس قوة الدولة لمواجهة التحديات

الأكثر قراءة

موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب والقنوات الناقلة

حبس عامل مدرسة دولية اعتدى على تلاميذ بالإسكندرية 4 أيام

الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام حرس الحدود بكأس مصر

تفاصيل العطل الفني في بنك مصر

موعد مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر والقناة الناقلة

تفاصيل استبدال "التوكتوك" بسيارات بديلة بالقاهرة

السيدة نفيسة، من هي؟ ولماذا لُقبت بـ"نفيسة العلم"؟ في ذكرى مولد صاحبة المقام

دولة التلاوة.. وشغفي الذي فتر

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عدد أهداف كأس العالم للناشئين قطر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

السيدة نفيسة، من هي؟ ولماذا لُقبت بـ"نفيسة العلم"؟ في ذكرى مولد صاحبة المقام

مفتي الجمهورية: احتكار السلع بقصد زيادة الأسعار حرام شرعا ومجرم قانونا

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بزيادة في الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads