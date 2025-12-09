الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس اليوم، الأرصاد تحذر من تشكل السيول على هذه المناطق

الطقس، فيتو
الطقس، فيتو
18 حجم الخط
ads

طقس اليوم، يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خلال الساعات القادمة على مناطق متفرقة من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة يصاحبها فرص لسقوط الأ،مطار قد تصل لحد السيول.

محافظ بني سويف يوجه برفع حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة تقلبات الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ (فيديو)

 

 حالة الطقس اليوم الثلاثاء 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وبارد فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 11
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس اليوم الثلاثاء الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم الثلاثاء حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

رياح مثيرة للرمال والأتربة وسقوط حبات البرد، تفاصيل طقس الثلاثاء

شتاء مبكر... انخفاض مستمر بدرجات الحرارة..كاترين تقترب من الصفر... سقوط أمطار غزيرة ورعدية.. ورياح وأتربة ورمال على الجنوب وارتفاع أمواج البحر المتوسط لـ 3 متر

كاترين تسجل 2 درجة مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

10 مدن تحت سيطرة الأمطار الرعدية والغزيرة اليوم

شبورة مائية وانخفاض درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق

الأرصاد: هذه المناطق ستعيش مع ليلة مطيرة

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط والشبورة

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

موعد مباراة العراق والجزائر في كأس العرب والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة السودان والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

الغش الانتخابي وغش المدارس في قبضة الرئيس السيسي

سعر الريال القطري في البنوك المصرية صباح اليوم

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن حمزة المغربي رائد علم اللوغاريتمات

فاركو يستضيف المقاولون في افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى وفاته، فتوى للشيخ عطية صقر عن "اسم الله الأعظم" وأسرار الأسماء الحسنى

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن حمزة المغربي رائد علم اللوغاريتمات

ما الذي يجعل فصل الشتاء غنيمة للمؤمن؟ مفتي الجمهورية يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads