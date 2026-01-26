الغاز الطبيعي الأمريكي يقفز فوق 6 دولارات لأول مرة منذ 2022

18 حجم الخط

سجّلت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة قفزة حادة لتتجاوز مستوى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية للمرة الأولى منذ عام 2022، في ظل اجتياح موجة برد قارس مساحات واسعة من البلاد، ما عزز الطلب على التدفئة وأربك الإمدادات.

ارتفاع حاد في العقود الآجلة



ارتفعت عقود الغاز الآجلة للتسليم في فبراير بنسبة بلغت نحو 19 بالمئة خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، لتسجل 6.288 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وجاء هذا الارتفاع بعد مكاسب قوية الأسبوع الماضي وصلت إلى 70 بالمئة، في أكبر صعود أسبوعي منذ بدء تسجيل البيانات عام 1990.

العاصفة الشتوية تعطل الإنتاج وترفع الطلب

وتشير التقديرات إلى أن العاصفة الشتوية أدت إلى توقف ما يقرب من 10 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي الأميركي، في وقت قفز فيه الطلب على الوقود المستخدم في التدفئة وتشغيل محطات توليد الكهرباء.



كما تسببت موجة البرد في ضغوط كبيرة على شبكات الكهرباء وتعطل واسع في وسائل النقل، مع إلغاء آلاف الرحلات الجوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية مساء السبت: إن هطول الثلوج والصقيع والأمطار المتجمدة على نطاق واسع يهدد نحو 180 مليون شخص - أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة - في مسار يمتد من جبال روكي الجنوبية إلى نيو إنجلاند.

وتم إلغاء أكثر من 11400 رحلة طيران أمس الأحد وفقا لموقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت اوير". وقالت شركة "سيريوم" لتحليلات الطيران: إنه اعتبارًا من صباح الأحد، تعد هذه العاصفة أكبر حدث يشهد إلغاءات منذ جائحة كورونا.

