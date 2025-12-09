الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
رياح مثيرة للرمال والأتربة وسقوط حبات البرد، تفاصيل طقس الثلاثاء

رياح مثيرة للرمال
رياح مثيرة للرمال
 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الثلاثاء، متوقعة أن يصاحب السحب الرعدية سقوط لحبات البرد ونشاط للرياح القوية نتيجة الهواء الهابط على بعض المناطق وضربات للبرق مع السحب الرعدية.

 

شبورة مائية وانخفاض درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح  على أغلب الانحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

 وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وأن يسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وأخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل  الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، و السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى  آخر الليل، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة

درجة الحرارة العظمى:  19

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 11
 

