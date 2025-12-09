شتاء مبكر... انخفاض مستمر بدرجات الحرارة..كاترين تقترب من الصفر... سقوط أمطار غزيرة ورعدية.. ورياح وأتربة ورمال على الجنوب وارتفاع أمواج البحر المتوسط لـ 3 متر

18 حجم الخط

تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم الثلاثاء، حيث تستمر درجات الحرارة في الانخفاض مع سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



مدن تحت سيطرة الأمطار الرعدية اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء، حيث تسقط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظات "مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، الغربية، المنوفية، الشرقية".

ويكون هناك فرص أمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط شمال الصعيد وخليج السويس.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط على شواطئ "مرسى مطروح، الإسكندرية، السلوم، العلمين، بلطيم"، وتكون سرعة الرياح من 40: 50 كم في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2: 3 متر.



رياح مثيرة للرمال والأتربة وسقوط لحبات البرد

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، حيث قد يصاحب السحب الرعدية سقوط لحبات البرد ونشاط للرياح القوية نتيجة الهواء الهابط على بعض المناطق وضربات للبرق مع السحب الرعدية.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 19

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 11 و درجة الحرارة العظمى 20

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 19

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 19

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 18

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 19

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 09 و درجة الحرارة العظمى 20

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 02 ودرجة الحرارة العظمى 13

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 19

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 19

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 19

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 21

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 20

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.