الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
عصام كامل

أخبار مصر

10 مدن تحت سيطرة الأمطار الرعدية والغزيرة اليوم

امطار رعدية، فيتو
الطقس اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء حيث تسقط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظات "مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، الغربية، المنوفية، الشرقية".

شبورة مائية وانخفاض درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ (فيديو)

وتكون هناك فرص أمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى  ومدن القناة ووسط شمال الصعيد وخليج السويس.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر في الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  19

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 11

