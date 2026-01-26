أخبار مصر: مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت، إطلاق دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي، ارتفاع قياسي في أسعار الذهب، خارطة طريق الفراعنة للمونديال

18 حجم الخط

أعلن المجلس الأعلى للجامعات إطلاق دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي في مصر باعتباره أول إطار وطني شامل وموحد يهدف إلى ترسيخ قيم الأمانة العلمية وتعزيز جودة البحث العلمي وضمان حوكمة الممارسات الأكاديمية داخل الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين ويسود طقس دافئ نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

علّقت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على شكاوى المواطنين المتكررة بشأن نفاد باقات الإنترنت قبل نهاية الشهر، موضحة أن السبب الرئيسي يرجع إلى أن الإنترنت في مصر يعتمد على نظام الباقات المحدودة، حيث يحصل كل مشترك على مساحة معينة تنتهي بانتهائها الخدمة حتى موعد التجديد.

تنظر اليوم الإثنين المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، وطليقها البلوجر محمد أوتاكا، وذلك لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية جديدة خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن كواليس هامة تتعلق بمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر وبرنامج الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا تسخير كافة الإمكانيات لخدمة "العميد".

قفز الذهب إلى مستوى قياسي، متجاوزا مستوى 5000 دولار للأونصة (الأوقية)، مواصلا ارتفاعه التاريخي مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

تحطمت طائرة خاصة تقل 8 أشخاص أثناء إقلاعها من بانجور، بـ ولاية مين الأمريكية، وفقا لـ إدارة الطيران الفيدرالية.

تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، أول برنامج رقمي من إنتاجها، وذلك في إطار توجهها نحو التحول الرقمي، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

رغم مرور أكثر من ست سنوات على إطلاق منظومة التصالح في مخالفات البناء باعتبارها أحد أهم ملفات استعادة الانضباط العمراني وتحصيل موارد مالية ضخمة للدولة، لا تزال الأزمة قائمة، مع شكاوى ممتدة من مواطنين عجزوا عن إنهاء ملفاتهم، وتساؤلات برلمانية حول جدوى القوانين المتعاقبة، وحصيلة مالية يُقال إنها تقترب من 200 مليار جنيه لم تدخل الخزانة العامة حتى الآن.

قال معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك إن مواجهة المصري في بطولة الكونفدرالية، كانت مباراة تكتيكية بحتة ومفتوحة من الفريقين.

شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم الإثنين، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أصدرت القوات الجوية الأمريكية بيانا، اليوم الإثنين، أكدت فيه أنها ستبدأ مناورة جاهزية تمتد لعدة أيام في أنحاء الشرق الأوسط، لإظهار القدرة على نشر القوة الجوية القتالية وتوزيعها والحفاظ على استدامتها في المنطقة.

في مثل هذا اليوم 26 يناير 1952 تعرضت البلاد لكارثة تاريخية لم يعرف فاعلها حتى اليوم، ففي مدينة القاهرة وقع حريق كبير أكل الأخضر واليابس، في حادث قدرت خسائره بما يقرب من أربعين مليون جنيه، أكلت فيها النيران محلات وبنوك ومسارح وملاهي وسط القاهرة.

لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم في حادث غرق سفينة، صباح الإثنين، كانت تقل 342 راكبا في جنوب الفلبين، وفقا لما أفادت به مسؤولة محلية.

تناقش اليوم، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن مقرها في القدس الشرقية المحتلة، الذي قامت جرافات إسرائيلية بهدمه جزئيا الأسبوع الماضي، أضرمت فيه النيران.

أكد الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس، أن الألعاب الإلكترونية لها آثار خطيرة على الأطفال، حيث تسبب الإنهاك والتعلق، لكنها تحمل خطورة إضافية بسبب عنصر المكسب والخسارة، وما يصاحبه من شعور باللذة، ما يؤدي إلى نوع من “الإدمان السلوكي”، لافتا إلى أن بعض الأطفال يعانون أعراض انسحاب عند منعهم منها.

حذر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أمس الأحد، من وجود حكومة في العراق تسيطر عليها إيران، مشددا على أن ذلك سيؤثر على مصالح بغداد، وكذلك على العلاقة مع الولايات المتحدة.

