الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ (فيديو)

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار الأمطار حتى الغد، وأن هناك زيادة في تساقط الأمطار على بعض المحافظات.



وقالت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم "، تقديم الإعلامية لبنى عسل المذاع على فضائية الحياة: إن موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري.



وأضافت أنه من المتوقع أن تزيد نسب سقوط الأمطار على محافظة الاسكندرية غدا، على عكس القاهرة كما تتزايد فرص سقوط الأمطار، على المحافظات الداخلية وشمال الصعيد والساحل الشمالي.

وشهدت محافظة القاهرة، تساقط أمطار غزيرة ومتواصلة، مما أدى إلى غرق عدد من الشوارع والمحاور الرئيسية، وتسببت في كثافات مرورية بمناطق متفرقة، وتراكمت مياه الأمطار بكميات كبيرة في الأنفاق والمناطق المنخفضة.



وجاءت هذه الأمطار في أعقاب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية التي كانت قد أشارت في بيان سابق إلى تعرض مناطق واسعة في البلاد لتقلبات جوية.

وكانت الهيئة حذرت من نشاط السحب الرعدية الممطرة على مناطق القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، ونصحت المواطنين بضرورة توخي الحذر وتجنب السرعة الزائدة على الطرق السريعة.

