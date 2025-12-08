الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ (فيديو)

أمطار، فيتو
أمطار، فيتو
18 حجم الخط
ads

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار الأمطار حتى الغد، وأن هناك زيادة في تساقط الأمطار على بعض المحافظات.


وقالت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم "، تقديم الإعلامية لبنى عسل المذاع على فضائية الحياة: إن موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري.


وأضافت أنه من المتوقع أن تزيد نسب سقوط الأمطار على محافظة الاسكندرية غدا، على عكس القاهرة كما تتزايد فرص سقوط الأمطار، على المحافظات الداخلية وشمال الصعيد والساحل الشمالي.

وشهدت محافظة القاهرة، تساقط أمطار غزيرة ومتواصلة، مما أدى إلى غرق عدد من الشوارع والمحاور الرئيسية، وتسببت في كثافات مرورية بمناطق متفرقة، وتراكمت مياه الأمطار بكميات كبيرة في الأنفاق والمناطق المنخفضة.


وجاءت هذه الأمطار في أعقاب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية التي كانت قد أشارت في بيان سابق إلى تعرض مناطق واسعة في البلاد لتقلبات جوية.  

وكانت الهيئة حذرت من نشاط السحب الرعدية الممطرة على مناطق القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، ونصحت المواطنين بضرورة توخي الحذر وتجنب السرعة الزائدة على الطرق السريعة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة إيمان شاكر مركز الاستشعار عن بعد هيئة الأرصاد الجوية الأمطار الحياة اليوم محافظة الإسكندرية

مواد متعلقة

أمطار غزيرة تضرب بني سويف والمحافظة تدفع بسيارات شفط المياه (صور)

سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من القاهرة (فيديو وصور)

الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من أمطار غزيرة مصحوبة برعد وبرق

أمطار غزيرة تضرب محافظة الفيوم (صور)

الأكثر قراءة

لسوء الأحوال الجوية، تعطيل جميع المدارس والمعاهد الأزهرية في مطروح غدا

ماذا كان رد قوم هود عليه بعد دعوتهم لعبادة الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مقتل فرد أمن بالعمرانية بسبب خلاف عمل وتصوير زميله أثناء النوم

حماية الأطفال من الإساءات الجنسية ندوة بكلية الآداب بجامعة عين شمس

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ 13

تشكيل عمان الرسمي لمواجهة جزر القمر في كأس العرب

السجن للمتهمين في واقعة الفعل الفاضح على محور 26 يوليو وبراءة مصور الفيديو

رغم تجريمه بالبلدين، تقارير أمريكية تثير الجدل باختيار مباراة مصر وإيران في كأس العالم للاحتفال بالمثليين

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا كان رد قوم هود عليه بعد دعوتهم لعبادة الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

كيف أتغلب على الوساوس والشكوك في الدين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز منع الإنجاب إذا كانت المرأة مريضة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads