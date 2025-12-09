ضبط 114 ألف مخالفة مرورية و82 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها المستمرة لتحيق الانضباط المروري وتقليل الحوادث وحماية أرواح المواطنين.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 114139 مخالفة مرورية متنوعة، تضمنت أبرز المخالفات: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما شملت الحملات فحص 1518 سائقًا، تبين إيجابية 78 حالة تعاطٍ لمواد مخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي إطار متابعة الحركة المرورية على الطريق الدائري الإقليمي ومناطق الأعمال الحيوية، تمكنت الحملات من ضبط 722 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل ركاب، شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات، كما تم فحص 124 سائقًا، وتبين إيجابية 4 حالات لتعاطي المخدرات.

كما تم ضبط 13 محكومًا عليهم بإجمالي 24 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على مركبة مخالفة لقوانين المرور، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات مستمرة بشكل يومي ومنتظم، مع تكثيف الرقابة على الطرق السريعة والمناطق المزدحمة ومحيط الأعمال والمشروعات الكبرى، لضمان سلامة الحركة المرورية والحد من المخاطر الناتجة عن القيادة المتهورة وتعاطي المخدرات أثناء القيادة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الانضباط المروري ومكافحة السلوكيات الخطرة على الطرق، بالتوازي مع تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين لضمان بيئة مرورية آمنة للمواطنين.

