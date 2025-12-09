عودة قبل التصويت بساعات، هل يتأثر الدالي وأحمد مرتضى بقرار استكمال الانتخابات؟

18 حجم الخط

تنطلق غدا الأربعاء أعمال تصويت المصريين بالداخل، في انتخابات مجلس النواب 2025 في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى بأحكام المحكمة الإدارية العليا، وعددها 30 دائرة في 10 محافظات.

تفاصيل الدوائر الملغاة في انتخابات مجلس النواب

وتجرى الانتخابات في 30 دائرة ملغاة داخل 10 محافظات ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بينها دائرة الجيزة، والتي كان يتنافس فيها عدد كبير من المرشحين، بينهم اللواء كمال الدالي، وأحمد مرتضى منصور.

إعلان كمال الدالي انسحابه من سباق انتخابات مجلس النواب

وعلى الرغم من أن اللواء كمال الدالي، القيادي البارز في حزب الجبهة الوطنية، كان يخوض جولة الإعادة، قبل إعلان بطلان الانتخابات في الدائرة بالكامل، إلا أنه أعلن الانسحاب وعدم استكمال السباق الانتخابي.

خرجت وقتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتؤكد أن انسحاب اللواء كمال الدالي من سباق انتخابات مجلس النواب في دائرة الجيزة، لا يعتد به، حيث أن موعد الانسحاب تجاوز المدة القانونية وفقا للجدول الزمني المعلن.

وعقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا، ببطلان نتيجة انتخابات الدائرة، فتجري الانتخابات بجميع المرشحين، ليعلن من جديد مساء أمس اللواء كمال الدالي، عزمه استكمال خوض سباق انتخابات مجلس النواب.

تراجع كمال الدالي عن الانسحاب

وتضمن بيان اللواء كمال الدالي، الذي أعلن فيه عودته لسباق الانتخابات: وحيث إنني قد تقدمت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بطلب يتضمن اعتذاري عن استكمال السباق الانتخابي والذي لم تعتد به الهيئة الموقرة لتقديمه بعد الموعد المحدد للاعتذارات.

فضلًا عن قيام أحد المترشحين بالتقدم بطعن للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة والتي قضت في البند ثانيًا قبول الطلب الثاني شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما يعني إعادة الانتخابات بين المترشحين الأحد عشر على المقعد الثاني بالدائرة.

وتنفيذًا لقرار المحكمة قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بإدراج أسمي في كشف المترشحين، كما حددت إجراء الإعادة يومي ١٠ و١١ ديسمبر ٢٠٢٥.

لذا أتوجه بالشكر لجميع الهيئات القضائية النزيهة والأجهزة الأمنية الذين يسطرون صفحة مجيدة في سجل الوطن بحمايتهم الكاملة للعملية الانتخابية، وحراستهم اليقظة لإرادة المواطنين، وإدارة العملية الانتخابية بأعلى معايير القانون والشرف، بما يعزز شعور المرشح والناخب بالطمأنينة تجاه نزاهتها.

إعلان أحمد مرتضى منصور الانسحاب من سباق انتخابات مجلس النواب

وفي وقت سابق، أعلن أحمد مرتضى منصور، المرشح عن دائرة الدقي والعجوزة والجيزة، في انتخابات مجلس النواب، اعتذاره عن عدم استكمال العملية الانتخابية، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن وإعادة الانتخابات.

وقال منصور فى بيان نشره على صفحته على فيس بوك: "رغم ثقتي الكاملة في قوتي الانتخابية، ومعرفتي بأنني كنت في دائرة المنافسة الأولى… إلا أن مصلحة الوطن واحترامي لنفسي واحترام القانون يظلّون فوق أي اعتبار شخصي، وهو ما دفعني لاتخاذ القرار الذي أراه الأقرب للصواب والأكثر حفاظًا على استقرار المشهد العام".

إلا أن أحمد مرتضى منصور، عاود التغريد عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، معلنا استكمال خوض سباق انتخابات مجلس النواب.

ومن الجدير بالذكر أن المادة 20 بقانون مجلس النواب تنص على أنه: "لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأية وسيلة أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة، خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين".

كما أشارت المادة إلى أن إعلان ذلك التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجنة.

وتعود دائرة الجيزة والدقي والعجوزة لاشتعال المنافسة من جديد بعد عودة المنسحبين.​

