تأكيدا لـ فيتو، الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن استمرار الدالي في انتخابات الجيزة

18 حجم الخط

جاء إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم عن قرارها بشأن التنازل عن الترشح الذى تقدم به اللواء كمال الدالي، المرشح على دائرة الجيزة في انتخابات مجلس النواب 2025، ليؤكد ما نشرته فيتو يوم الخميس الماضي.

حيث نشرت فيتو تصريحات خاصة من الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، كشف فيها عن استمرار المرشح كمال الدالي في سباق انتخابات مجلس النواب، رغم ما أعلنه بشأن تقدمه باعتذار إلي الهيئة الوطنية للانتخابات عن استكمال السباق الانتخابي.

وقال فوزي، في تصريحاته: إن التعديلات الأخيرة التى أجريت على قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات، بموجب القانون رقم 140 لعام 2020، تضمنت تعديلات بشأن آلية تنازل المترشحين في الانتخابات.

وأضاف، أن المادة 20 المعدلة بقانون مجلس النواب جاء نصها على النحو الآتي: "لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأية وسيلة أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة، خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين". كما أشارت المادة إلي إعلان ذلك التنازل عن الترشح يوم الانتخاب علي باب اللجنة.

أستاذ القانون الدستوري

​وأضاف أستاذ القانون الدستوري: إن ذلك النص يخاطب المترشحين في الجولة الأولى من الانتخابات، ولم يتطرق إلى جولة الإعادة، وبالتالي فهى تنطبق علي الإعادة بالتبعية، إلى حين إجراء تعديل تشريعي بإضافتها.

​

وأوضح أنه بتطبيق النص علي واقعة إرسال اللواء كمال الدالي اعتذارا إلي الهيئة الوطنية للانتخابات عن عدم استكمال السباق الانتخابي، في جولة الإعادة بدائرة الجيزة، يكون الدالي مستمرا في السباق الانتخابي، وأن اعتذاره أو تنازله يعد غير قانونى، لأنه تجاوز الموعد المحدد في نص المادة وهو 48 ساعة من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وهو الإجراء الذى تم قبل التصويت في الجولة الأولى، وبالتالي فلا مجال لقبول أى تنازل حاليا.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت أن الطلب قُدم خارج المواعيد الرسمية المحددة للتنازل عن الترشح، وفق الجدول الزمني الذي أعلنت عنه الهيئة مسبقًا، والذي كان آخر موعد خلاله لتلقي طلبات التنازل يوم 25 أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن قواعد العملية الانتخابية تنص على أنه لا يُعتد بأي طلب للتنازل إذا تم تقديمه بعد دخول العملية مرحلة جولة الإعادة، مشيرًة إلى أنه في حال وجود مرشحين يخوضان التنافس على مقعد واحد، فإن تقديم أحدهما طلب انسحاب في هذه المرحلة يُعد كأن لم يكن، وتستمر جولة الإعادة بصورة طبيعية بين المرشحين.

وأوضحت أن بطاقات الاقتراع تُطبع بالأسماء المعلنة دون تغيير، وتعلن اللجنة النتائج النهائية للأصوات الصحيحة دون الالتفات لأي طلبات انسحاب متأخرة.

وحول ما يتردد بشأن إمكانية تصعيد مرشح آخر من أصحاب الأصوات الأعلى في الجولة الأولى، وأوضحت أن التصعيد لا يتم إلا في حالة واحدة فقط، وهي وفاة أحد المرشحين في جولة الإعادة، أما غير ذلك فلا يُسمح بالتنازل أو استبدال المرشح بعد خوض الجولة الأولى.

يُذكر أن اللواء كمال الدالي، أمين حزب الجبهة الوطنية بالجيزة، كان قد أعلن عبر صفحته على "فيسبوك" انسحابه من السباق الانتخابي، وتقدمه باستقالته من منصبه الحزبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.