"احترامي لنفسي دفعني لاتخاذ القرار".. أحمد مرتضى منصور يعلن انسحابه من سباق انتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

أعلن أحمد مرتضى منصور، المرشح عن دائرة الدقي والعجوزة والجيزة، في انتخابات مجلس النواب، اعتذاره عن عدم استكمال العملية الانتخابية، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن وإعادة الانتخابات.

وقال منصور فى بيان نشره على صفحته على فيس بوك: "رغم ثقتي الكاملة في قوتي الانتخابية، ومعرفتي بأنني كنت في دائرة المنافسة الأولى… إلا أن مصلحة الوطن واحترامي لنفسي واحترام القانون يظلّون فوق أي اعتبار شخصي، وهو ما دفعني لاتخاذ القرار الذي أراه الأقرب للصواب والأكثر حفاظًا على استقرار المشهد العام".

وأضاف في بيانه: أهلي الكرام، دعمكم ومحبتكم وثقتكم طوال الفترة الماضية كانوا وسيظلّوا مصدر تقدير لا يُقاس. وسأظل دون أي منصب خادمًا لكم كما عهدتموني، مؤمنًا بأن خدمة الناس شرف ومسؤولية لا تتوقف على مقعد أو لقب، وبأن احترام إرادة المواطنين هو الأساس الذي تقوم عليه أي عملية انتخابية نزيهة".

وتابع: “ إيمانًا بأن الوطن هو الأبقى والأهم، وأن استقراره فوق كل المناصب وكل الاعتبارات… أدعو الله أن يحفظ مصر، وأن يديم عليها الأمن والسلام.وأتمنى التوفيق للسادة المرشحين، ولمن ستمنحونه ثقتكم، وأن تكتمل العملية الانتخابية في إطار يحفظ استقرار وطننا الغالي مصر”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.