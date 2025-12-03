الائتلاف المصري يرصد شكاوى فردية بـ 3 دوائر بانتخابات النواب في الفيوم

18 حجم الخط

يواصل الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية متابعة سير عمليات التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، من خلال منسقي المحافظات والمتابعين الميدانيين المنتشرين داخل الدوائر التي تُجرى بها الإعادة اليوم.



ملاحظة على سيرة العملية الانتخابية

وتلقت غرفة العمليات المركزية بالائتلاف حتى منتصف اليوم عددًا من التقارير الميدانية التي توضح أهم ملاحظات سير العملية الانتخابية في المحافظات التي تُجرى بها الإعادة.



أولًا: الإقبال داخل اللجان وتطوّره

سجل الائتلاف تفاوتًا ملحوظًا في نسب الإقبال بين المحافظات، مع بروز نمط عام يتمثل في ارتفاع المشاركة في القرى مقارنة بالمناطق الحضرية.



قنا وسوهاج: إقبال جيد في القرى

في قنا، تم رصد لجان رقم (49) بمدرسة الشهيد عبد الرحمن محمد سليم الابتدائية ولجنة رقم (107) بمدرسة السلام الابتدائية. أما في سوهاج، فقد تم رصد لجنة رقم (44) بمدرسة جزيرة المنتصر للتعليم الأساسي ولجنة رقم (152) بمدرسة النصر الابتدائية المشتركة، حيث شهدت هذه اللجان إقبالًا جيدًا من الناخبين.

البحيرة والجيزة: إقبال متوسط يتزايد تدريجيًا

شهدت لجان البحيرة، ومنها لجنة رقم (71) بمدارس خطاب الخاصة، إقبالًا متوسطًا يميل إلى الزيادة مع اقتراب منتصف اليوم. وفي الجيزة، لوحظ تزايد الإقبال في لجان قريبة من أماكن إقامة المرشحين، مثل لجنة رقم (24) بمدرسة صلاح سالم الرسمية لغات.



الفيوم: ارتفاع الإقبال في القرى

شهدت دائرة إطسا بالفيوم ارتفاعًا ملحوظًا في التصويت داخل القرى، بينما ظل الإقبال في المدن عند مستوى متوسط.

الإسكندرية: مشاركة نسائية متنامية

لوحظ تزايد حضور الناخبات تدريجيًا في عدد من اللجان، ومنها لجنة رقم (84) بمدرسة المحروسة الابتدائية، ما يعكس مشاركة نسائية متنامية في التصويت.

أسيوط: استقرار نسبي مع توقع زيادة الإقبال لاحقًا

رصد لجنة رقم (80) بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات، حيث اتسمت المشاركة بالاستقرار مع توقع زيادة الإقبال في الفترات اللاحقة من اليوم.

يشير الائتلاف إلى أن الفترة من منتصف النهار وحتى ما بعد العصر عادةً ما تشهد ارتفاعًا في حجم المشاركة الانتخابية.

ثانيًا: سير العملية داخل اللجان

أوضحت التقارير أن عملية التصويت تسير بصورة عامة منتظمة، مع تسجيل عدد من الملاحظات الإجرائية. لوحظ بطء نسبي في التحقق من بيانات الناخبين في عدد محدود من لجان سوهاج والبحيرة خلال الساعات الأولى، قبل أن يتحسن الأداء تدريجيًا. كما تم رصد تكدس محدود في بعض اللجان القروية نتيجة زيادة الإقبال في أوقات متقاربة، مع استمرار التدفق على تلك اللجان.

وردت شكاوى فردية في ثلاث دوائر بمحافظة الفيوم بشأن ضعف الإرشاد داخل اللجان، بينما أدى قلة خبرة بعض العناصر الإدارية إلى تباطؤ مؤقت في حركة الطوابير، وتم التعامل مع ذلك عبر تدخل القائمين على الإشراف. وقد تم التواصل مع الجهات المعنية لمعالجة هذه الملاحظات.

ثالثًا: سلوك الناخبين

استمر حضور كبار السن بشكل واضح في عدد من لجان محافظات الصعيد، حيث أبدوا حرصًا على المشاركة. كما لوحظت زيادة طفيفة في مشاركة الشباب مع اقتراب منتصف اليوم في بعض لجان الإسكندرية والجيزة.

رصد الفريق أيضًا وجود تجمعات لأنصار بعض المرشحين في محيط عدد من اللجان القروية لتشجيع الناخبين على المشاركة، دون أن يؤثر ذلك على انسيابية حركة الدخول والخروج.

رابعًا: المخالفات الانتخابية البسيطة

تلقى الائتلاف عددًا من البلاغات حول ممارسات تندرج في إطار المخالفات المحدودة. وقد رُصدت محاولات دعاية مباشرة لصالح بعض المرشحين في محيط لجان بمحافظتي قنا والبحيرة، وتم التعامل معها وإزالتها من قبل الجهات المختصة. كما وردت شكاوى فردية بشأن محاولات توجيه الناخبين شفهيًا في بعض لجان سوهاج. واستمر وجود لافتات انتخابية مخالفة بالقرب من بعض المقار الانتخابية، وتم التعامل معها لاحقًا.

وأكد الائتلاف أن هذه المخالفات لم تصل إلى حد التأثير الجوهري على سلامة مجريات العملية الانتخابية حتى منتصف اليوم.

