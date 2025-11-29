أحمد مرتضى منصور يصل الإدارية العليا لحضور جلسة طعنه على نتائج انتخابات المرحلة الأولى

18 حجم الخط

وصل منذ قليل، أحمد مرتضى منصور إلى مقر المحكمة الإدارية العليا، لحضور جلسة نظر طعنه، والمقدم على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

حسم في عدد من الطعون

وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق حسم 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليبقى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التي سيُحدد الحكم الصادر بشأنها شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.

نظرت المحكمة الطعون المقدمة من المرشحين

ونظرت المحكمة الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذي صفة قانونية، حيث استقبلت المستندات الداعمة واستمعت لمرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.

وقال أحمد مرتضى منصور انطلاقًا من الحرص على شرعية مجلس النواب واستقرار مؤسساته، فقد امتدّ طعني ليشمل القائمة أيضًا بهدف مراجعة شاملة لإجراءات المرحلة الأولى، وصولًا إلى وضع مستقر لا تكون معه تركيبة البرلمان عرضةً لنزاعات لا تنتهي، وفي هذا الإطار نؤكّد أهمية تثبيت شرعية مقاعد القائمة (نحو 142 نائبًا) بوصفها الكتلة النيابية التي لا يجوز أن تبقى مهدَّدة بطعون متجددة تهدّد استقرار المجلس ومشروعية تكوينه.

احمد مرتضي بيان الرئيس رافض لدخول نائب مشكوك

وأشار أحمد مرتضى منصور إلى أنه في ضوء بيان رئيس الجمهورية الرافض لدخول أي نائب مشكوك في صحة عضويته إلى البرلمان، نثمّن هذا المبدأ ونعدّه ضمانة دستورية وسياسية لاحترام إرادة الناخبين، ومن ثم، فإن على الهيئة الوطنية للانتخابات أن تتأكد بدقة من عدم تكرار التجاوزات في المرحلة الثانية، وأن تُحكِم الرقابة على سير العملية الانتخابية صونًا لثقة المواطنين في صناديق الاقتراع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.