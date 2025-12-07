لماذا أحالت الإدارية العليا عددا من الطعون بانتخابات النواب لمحكمة النقض؟

18 حجم الخط

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإحالة عدد من الطعون حول نتائج انتخابات مجلس النواب في الجولة الأولى بمحافظات المرحلة الثانية إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص.

الإدارية العليا تحيل عددا من الطعون إلى محكمة النقض

وجاء قرار الإحالة إلى محكمة النقض، باعتبارها المحكمة المختصة للفصل في صحة العضوية بمجلس النواب، لاسيما وأن المطعون في حقهم مرشحين أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوزهم، واكتسبوا مراكز قانونية.

محكمة النقض تفصل في صحة عضوية مجلس النواب

ومنح الدستور محكمة النقض، اختصاص الفصل في صحة العضوية من عدمه في مجلس النواب، عقب إحالة عددا من الطعون في انتخابات مجلس النواب 2025 من المحكمة الإدارية العليا إليها.

وتنص المادة 107 من الدستور على: تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها.

وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

محكمة النقض تفصل في صحة عضوية الفائزين في انتخابات مجلس النواب

ووفقا لقرار المحكمة الإدارية العليا، فإن الفائزين في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية من الجولة الأولى اكتسبوا مراكز قانون بالفوز بعضوية مجلس النواب، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، والفصل في صحة العضوية يكون أمام محكمة النقض.

أحكام المحكمة الإدارية العليا

ومن الجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت أحكامها النهائية بشأن الطعون المقدمة على نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى.

إلغاء الانتخابات في 30 دائرة

وقضت المحكمة ببطلان وإلغاء نتائج الانتخابات في 30 دائرة انتخابية، استنادا إلى ثبوت وجود مخالفات جوهرية أثرت على سلامة العملية الانتخابية.

وتضمن الحكم أيضا النص على أن الدوائر المطعون فيها وبها ناجحين في الانتخابات، إحالتها إلى محكمة النقض، لاختصاصها بالفصل في صحة العضوية، لاسيما وأن الفائزين بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات اكتسبوا مراكز قانونية.

