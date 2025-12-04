رغم إعلان انسحابه، أحمد مرتضى منصور مستمر في انتخابات النواب بقوة القانون

18 حجم الخط

شهدت الساعات الماضية، إعلان المرشح أحمد مرتضى منصور، انسحابه من سباق انتخابات مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة والجيزة، الأمر الذى أثار تساؤلات عدد من المتابعين بشأن مصير انسحابه من الانتخابات فى الوقت الحالى.

وبدوره قال الدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى: إن التعديلات الأخيرة التى أجريت على قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات، بموجب القانون رقم 140 لعام 2020، تضمنت تعديلات بشأن آلية تنازل المترشحين في الانتخابات.

قانون مجلس النواب

وأضاف في تصريح خاص، أن المادة 20 المعدلة بقانون مجلس النواب جاء نصها على النحو الآتي: "لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأية وسيلة أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة، خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين". كما أشارت المادة إلي إعلان ذلك التنازل عن الترشح يوم الانتخاب علي باب اللجنة.

​وردا على حال تطبيق ذلك النص على واقعة إعلان المرشح أحمد مرتضى منصور، قال، وفقا لنص المادة 20 من قانون مجلس النواب فهو مستمر في السباق الانتخابي وان اعتذاره أو تنازله بعد غير قانونى لانه تجاوز الموعد المحدد في نص المادة وهو 48 ساعة من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وهو الإجراء الذى تم قبل التصويت في الجولة الأولى قبل صدور حكم بإلغاء الانتخابات وإعادتها، وبالتالي فلا مجال لقبول أى تنازل حاليا.

أحمد مرتضى منصور

وأعلن أحمد مرتضى منصور، المرشح عن دائرة الدقي والعجوزة والجيزة، في انتخابات مجلس النواب، اعتذاره عن عدم استكمال العملية الانتخابية، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن وإعادة الانتخابات.

وقال منصور فى بيان نشره على صفحته على فيس بوك: "رغم ثقتي الكاملة في قوتي الانتخابية، ومعرفتي بأنني كنت في دائرة المنافسة الأولى… إلا أن مصلحة الوطن واحترامي لنفسي واحترام القانون يظلّون فوق أي اعتبار شخصي، وهو ما دفعني لاتخاذ القرار الذي أراه الأقرب للصواب والأكثر حفاظًا على استقرار المشهد العام".

وأضاف في بيانه: أهلي الكرام، دعمكم ومحبتكم وثقتكم طوال الفترة الماضية كانوا وسيظلّوا مصدر تقدير لا يُقاس. وسأظل دون أي منصب خادمًا لكم كما عهدتموني، مؤمنًا بأن خدمة الناس شرف ومسؤولية لا تتوقف على مقعد أو لقب، وبأن احترام إرادة المواطنين هو الأساس الذي تقوم عليه أي عملية انتخابية نزيهة".

وتابع: “ إيمانًا بأن الوطن هو الأبقى والأهم، وأن استقراره فوق كل المناصب وكل الاعتبارات… أدعو الله أن يحفظ مصر، وأن يديم عليها الأمن والسلام.وأتمنى التوفيق للسادة المرشحين، ولمن ستمنحونه ثقتكم، وأن تكتمل العملية الانتخابية في إطار يحفظ استقرار وطننا الغالي مصر”.

