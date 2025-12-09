الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
اللواء كمال الدالي يتراجع عن الاعتذار ويقرر خوض انتخابات مجلس النواب عن دائرة الجيزة

اللواء كمال الدالي،
اللواء كمال الدالي، فيتو
أعلن اللواء كمال الدالي عودته بشكل رسمي لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، وذلك بعد أن كان أعلن انسحابه من الانتخابات فور إعلان نتيجة المرحلة الأولى والتي أسفرت عن خوضه لجولة الإعادة، وذلك قبل أن تبطل المحكمة الإدارية العليا نتيجة تللك الدائرة وتقرر إعادة الانتخابات بها، والتى من المقرر أن تجرى يومي10 و11 ديسمبر الجاري.

وأصدر اللواء الدالي بيانا نشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه:  

أتقدم بأصدق مشاعر الشكر وأعمق آيات العرفان والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قائد مسيرة النهضة وراعي أمن مصر واستقرارها، على حرصه الوطني الحازم والحاسم في صون نزاهة العملية الانتخابية، وضمان حق كل مواطن مصري في أن يختار ممثليه بكل حرية وشفافية لا تقبل المساس..

إن الدولة المصرية تقف اليوم شامخةً إلى جوار الحق والعدل، بحفظ الله ثم بفضل وحزم ويقظة القيادة السياسية الحكيمة

وحيث إنني قد تقدمت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بطلب يتضمن اعتذاري عن استكمال السباق الانتخابي والذي لم تعتد به الهيئة الموقرة لتقديمه بعد الموعد المحدد للاعتذارات 

فضلًا عن قيام أحد المترشحين بالتقدم بطعن للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة والتي قضت في البند ثانيًا قبول الطلب الثاني شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار، وهو ما يعني إعادة الانتخابات بين المترشحين الأحد عشر على المقعد الثاني بالدائرة

وتنفيذًا لقرار المحكمة قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بإدراج أسمي في كشف المترشحين، كما حددت إجراء الإعادة يومي ١٠ و١١ ديسمبر ٢٠٢٥

لذا اتوجه بالشكر لجميع الهيئات القضائية النزيهة والأجهزة الأمنية الذين يسطرون صفحة مجيدة في سجل الوطن بحمايتهم الكاملة للعملية الانتخابية، وحراستهم اليقظة لإرادة المواطنين، وإدارة العملية الانتخابية بأعلى معايير القانون والشرف، بما يعزز شعور المرشح والناخب بالطمأنينة تجاه نزاهتها

