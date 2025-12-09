ضبط سلع غذائية غير صالحة ومجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية

18 حجم الخط

قاد المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة تموين الدقهلية، حملات رقابية مكثفة وصارمة، جسدت حضورًا ميدانيًا قويًا ورؤية واضحة لمواجهة أي تجاوزات تمس رغيف الخبز أو حقوق المواطنين.

بسبب الغش التجاري..تموين الدقهلية يضبط نصف طن لحم مفروم و158 مخالفة

وذلك في إطار المتابعة اليومية لحماية حقوق المواطنين وفرض الانضباط في الأسواق والمخابز، وتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذًا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،

رصد مخالفات جسيمة

بدأت الجولات اليومية بالمخابز البلدية، حيث حرص المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية على التأكد بنفسه من جودة الرغيف وتطبيق المواصفات القياسية والوزن القانوني، والتصدي لأي محاولة تلاعب في حصص الدقيق المدعم. وقد تم رصد مخالفات جسيمة تنوعت بين نقص الوزن، وعدم مطابقة الرغيف للمواصفات، والتوقف عن الإنتاج دون مبرر.

تحرير 134 مخالفة للمخابز

وعلى مستوى جميع الإدارات، أسفرت الحملات المكثفة عن تحرير 134 مخالفة بالمخابز، في تحرك رقابي قوي تحت إشراف ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة التموينية.

وفي موازاة ذلك، كثّفت المديرية جهودها الرقابية على الأسواق للتحقق من سلامة السلع، وضبط الغش التجاري، والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وجودة المنتجات الغذائية. والمرور على محطات تعبئة أسطوانات البوتجاز للتأكد من الالتزام بالأوزان.

تحرير 24 مخالفة في الأسواق

وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 24 مخالفة في الأسواق، تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، شملت سلع غذائية مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلعًا غير مطابقة للاشتراطات.

التحفظ على نصف طن لحم مفروم بسبب الغش التجاري

و أسفرت عن التحفظ على نصف طن لحم مفروم بسبب الغش التجاري، و٢٠ كجم من العليقة، إلى جانب ٦٠ كجم لحم ذُبح خارج السلخانة، بالإضافة إلى ١٥٧٥ كجم من الفسيخ والسردين المملح والهارينج المدخن مجهول المصدر.

إحكام السيطرة على الأسواق والمخابز، ورفع كفاءة المتابعة

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة رقابية محكمة تستهدف إحكام السيطرة على الأسواق والمخابز، ورفع كفاءة المتابعة الميدانية، واستمرار الجولات المفاجئة التي يقودها المحاسب علي حسن عبدالفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، تأكيدًا لرسالة واضحة وحاسمة: لا تهاون مع أي تجاوز يمس رغيف الخبز المدعم أو صحة المواطن.

متابعة كل الأسواق والمخابز يوميًا

وقال المحاسب علي حسن عبد الفتاح: “نلتزم بمتابعة كل الأسواق والمخابز يوميًا، لحماية رغيف الخبز وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ولن نتردد في اتخاذ أي إجراءات ضد المخالفين لضمان حقوق المواطنين.

