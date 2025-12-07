أخبار مصر اليوم: التعليم العالي تعلن انطلاق عرض مسلسل "ميدتيرم".. الصحة تكشف حقيقة ظهور فيروسات جديدة.. الحكومة تعلن عن منصة ذكاء اصطناعي جديدة لكشف الأخبار المفبركة خلال ثوان

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها

أوضحت الدكتورة ماهيتاب فرغلي، خبير الكيمياء الحيوية، أن مشروبات الطاقة أصبحت قضية مهمة تؤثر على فئة واسعة من المراهقين والشباب، مشيرة إلى أن شكل العبوة الجذاب وكلمة "الطاقة" اللامعة تدفع الكثير لتجربتها، خصوصًا مع ضغوط الدراسة والعمل وقلة النوم، جاء ذلك خلال حلقة برنامج "رؤية" على قناة الناس.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، عن انطلاق عرض مسلسل "ميدتيرم" اليوم على قناة ON TV، في تمام الساعة السابعة مساء.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أن مصر لم تشهد ظهور أي فيروسات جديدة، مشيرًا إلى ارتفاع انتشار الأنفلونزا الموسمية هذا العام. وأوضح أن حالات الإصابة بالفيروسات التنفسية شهدت زيادة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، إلا أن هذه الزيادة لم تؤدِ إلى ارتفاع أعداد دخول المستشفيات أو الوفيات الناجمة عن هذه الفيروسات.

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج والاستغلال الأمثل لبعض الأصول، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الاسكندرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة إجراءات مواجهة الشائعات، حيث استعرض خلاله ملامح المنصة الرقمية الجديدة التي يجري تجهيزها داخل المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، وتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في كشف الأخبار المفبركة خلال ثوان.

أكد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن دول إقليم شرق المتوسط تشهد خلال الفترة الحالية ارتفاعًا في معدلات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع يعد نمطًا متكررًا كل عامK ولا يستدعي القلق.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أنه ليس من مصلحة أي بلد إخفاء أي معلومات تتعلق بانتشار الفيروسات.

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال الإصلاح بخط المياه بشارع البحر الأعظم وانتهاء الأعمال في بعض القطاعات بمسار الطريق، فقد تم فتح حارة مرورية مغلقة، ومن المتوقع فتح الطريق بالكامل تدريجيًا خلال الساعات القادمة لعودة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي.

