طريقة عمل السحلب الصحي، مشروب الشتاء الشهير بدون سعرات زائدة

18 حجم الخط

مع قدوم فصل الشتاء، تبحث الكثير من النساء عن مشروبات دافئة تمنح الجسم طاقة ودفئًا دون زيادة في الوزن أو الاعتماد على السكر المكرر. ويأتي السحلب في مقدمة المشروبات الشتوية المفضلة لارتباطه بالدفء والراحة ومذاقه الغني.



لكن تحضيره بالطريقة التقليدية قد يحتوي على كمية كبيرة من السعرات بسبب السكر والنشا الكامل والحليب كامل الدسم.



لذلك سنقدم اليوم طريقة عمل السحلب الصحي بمكونات خفيفة ومغذية تحافظ على طعمه اللذيذ وتجعله مناسبًا للرجيم ونمط الحياة الصحي.



فوائد السحلب الصحية



قبل أن نبدأ بطريقة التحضير، إليك أهم فوائد هذا المشروب الشتوي:



تدفئة الجسم بسرعة

بفضل الحليب الساخن والقوام الكريمي الذي يساعد على رفع حرارة الجسم في أيام البرد.



مفيد للمعدة

السحلب يحتوي على نشا نباتي يساعد في تهدئة التقلصات وامتصاص الحموضة وراحة الجهاز الهضمي.

يعطي إحساسًا بالشبع

قوامه السميك يقلل الرغبة في تناول الحلويات، خاصة إذا تم تحضيره بطريقة صحية قليلة السكر.

غني بالكالسيوم والبروتين

عند استخدام الحليب قليل الدسم، يمنح الجسم جرعة مهمة للعظام والعضلات.

المكونات الصحية لتحضير السحلب



حتى يكون السحلب صحيًا وخفيفًا، يجب اختيار المكونات بعناية:

2 كوب من الحليب النباتي أو الحليب قليل الدسم (مثل حليب اللوز أو الشوفان أو البقر قليل الدسم).

ملعقة صغيرة من نشا الذرة أو بديل صحي مثل النشا العضوي.

ملعقة صغيرة من السحلب البودر الطبيعي (إن وجد).

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي أو سكر ستيفيا للتحلية.

رشة قرفة لتعزيز النكهة وتنشيط الحرق.

رشة جوز هند أو فستق مطحون للتزيين (اختياري).

قطرات من ماء الورد لإضافة لمسة عطرية جميلة.

طريقة عمل السحلب الصحي خطوة بخطوة



1- إذابة النشا

في قدر صغير، ضعي ملعقة النشا وملعقة السحلب البودر وأضيفي القليل من الحليب البارد. حركي جيدًا حتى يذوب تمامًا دون أي تكتلات.

2- تسخين الحليب

في قدر آخر، سخّني باقي كمية الحليب على نار متوسطة دون أن يصل للغليان حتى يحافظ على قيمته الغذائية.

3- إضافة خليط النشا

أضيفي خليط النشا والسحلب إلى الحليب الساخن مع التقليب المستمر باستخدام مضرب يدوي حتى يبدأ القوام في التماسك تدريجيًا.

4- التحلية بشكل صحي

أطفئي النار وأضيفي العسل أو بديل السكر حسب رغبتك. العسل يمنح نكهة لطيفة ويعزز المناعة في الشتاء.

5- إضافة القرفة وماء الورد

أضيفي رشة قرفة لتعزيز الفائدة وشعور الدفء، ثم ضعي قطرات من ماء الورد لإضفاء رائحة شرقية جذابة.

6- التقديم

اسكبي السحلب في أكواب التقديم وزيّنيه بالفستق المطحون أو رشة بسيطة من جوز الهند للحصول على شكل جميل دون سعرات عالية.

طريقة السحلب الصحي

نصائح لعمل سحلب صحي مناسب للرجيم



استخدمي حليب لوز غير محلى لتقليل السعرات.

لا تكثري من النشا؛ ملعقة صغيرة كافية لمنح قوام كريمي.

اكتفي بملعقة صغيرة من العسل، أو استبدليه بمحليات طبيعية خالية من السعرات.

يمكن إضافة بذور الشيا بعد إطفاء النار لزيادة الشبع ورفع القيمة الغذائية.

تجنبي الإضافات الجاهزة التي تحتوي على سكر ونكهات صناعية.

فوائد السحلب للمناعة والشتاء

السحلب ليس مجرد مشروب للتدفئة، بل يساعد أيضًا في:

تخفيف التهابات الحلق والكحة.

تهدئة المعدة بعد الأكل الثقيل.

تحسين الحالة المزاجية بفضل نكهته الدافئة ومحتواه من الكالسيوم.

دعم صحة العظام، خاصة للنساء بعد سن الأربعين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.