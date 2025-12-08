أخبار الرياضة اليوم: المغرب تفوز على السعودية بهدف ويتأهلان لربع نهائي كأس العرب.. محمد صلاح يغيب عن قائمة ليفربول لمواجهة إنتر ميلان.. موعد انتهاء أزمة أرض نادي الزمالك

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

انتهت مباراة السعودية أمام المغرب بفوز الأخير بهدف نظيف، على ملعب لوسيل، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية ببطولة كأس العرب 2025.

غاب محمد صلاح عن قائمة فريق ليفربول في رحلته إلى إيطاليا، لمواجهة انتر ميلان في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

كشف مصدر داخل الأهلي أن هناك تحركات قوية من جنب النادي للتعاقد مع المهاجم الكولومبي ذي الأصول الفلسطينية بابلو الصباغ لاعب نادي سوون سيتي الكوري الجنوبي، في إطار خطة الفريق لتدعيم خط الهجوم.

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الأسبوع القادم سيشهد إجراءات بشأن أرض نادي الزمالك، معلقا: “لن نترك أي مؤسسة رياضية في مصر وسنعمل على دعمها”.

قرر آرني سلوت، مدرب ليفربول، استبعاد النجم المصري محمد صلاح، نجم الفريق، من قائمة الفريق الخاصة بمواجهة إنتر ميلان، غدا الثلاثاء، بدوري أبطال أوروبا.

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة المصري، حقيقة ما تناولته بعض التقارير الإعلامية عن نية اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2026، في إقامة احتفالية لدعم المثليين داخل ملعب مباراة مصر وإيران في الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

كشفت شبكة سكاي سبورت، أن استبعاد الدولي المصري محمد صلاح من قائمة ليفربول لرحلة إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، ليس قرارا عقابيا.

قررت إدارة نادي بيراميدز منح الفرصة لقطاع الناشئين بالنادي، وخوض مباريات النسخة الجديدة من بطولة كأس عاصمة مصر بفريق الشباب بالنادي.

توج فريق أهلي طرابلس بقيادة حسام البدري بلقب كأس السوبر الليبي، بعد الفوز على نظيره أهلي بنغازي بقيادة طارق مصطفى، بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي.

فجر محمد بيومي خبير اللوائح والقوانين الرياضة، مفاجأة بشأن أحقية منتخب مصر في الاعتراض على إقامة حفل لدعم المثليين، على هامش مباراة الفراعنة أمام إيران في الجولة الثالثة بدور المجموعات، في بطولة كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

