أخبار الرياضة اليوم: المغرب تفوز على السعودية بهدف ويتأهلان لربع نهائي كأس العرب.. محمد صلاح يغيب عن قائمة ليفربول لمواجهة إنتر ميلان.. موعد انتهاء أزمة أرض نادي الزمالك
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
المغرب تفوز على السعودية بهدف ويتأهلان معا لربع نهائي كأس العرب
انتهت مباراة السعودية أمام المغرب بفوز الأخير بهدف نظيف، على ملعب لوسيل، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية ببطولة كأس العرب 2025.
محمد صلاح يغيب عن قائمة ليفربول في مواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا
غاب محمد صلاح عن قائمة فريق ليفربول في رحلته إلى إيطاليا، لمواجهة انتر ميلان في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.
الأهلي يقترب من ضم مهاجم جديد على خطى صفقة وسام أبو علي
كشف مصدر داخل الأهلي أن هناك تحركات قوية من جنب النادي للتعاقد مع المهاجم الكولومبي ذي الأصول الفلسطينية بابلو الصباغ لاعب نادي سوون سيتي الكوري الجنوبي، في إطار خطة الفريق لتدعيم خط الهجوم.
وزير الرياضة يعلن موعد انتهاء أزمة أرض نادي الزمالك (فيديو)
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الأسبوع القادم سيشهد إجراءات بشأن أرض نادي الزمالك، معلقا: “لن نترك أي مؤسسة رياضية في مصر وسنعمل على دعمها”.
الصدام يشتعل، سلوت يوجه ضربة قاضية لـ محمد صلاح قبل أمم أفريقيا
قرر آرني سلوت، مدرب ليفربول، استبعاد النجم المصري محمد صلاح، نجم الفريق، من قائمة الفريق الخاصة بمواجهة إنتر ميلان، غدا الثلاثاء، بدوري أبطال أوروبا.
اتحاد الكرة يكشف موقفه من احتفالية دعم المثليين بمباراة مصر وإيران في كأس العالم
كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة المصري، حقيقة ما تناولته بعض التقارير الإعلامية عن نية اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2026، في إقامة احتفالية لدعم المثليين داخل ملعب مباراة مصر وإيران في الجولة الأخيرة بدور المجموعات.
ليس معاقبا، محمد صلاح يعود لقائمة ليفربول في مباراة برايتون
كشفت شبكة سكاي سبورت، أن استبعاد الدولي المصري محمد صلاح من قائمة ليفربول لرحلة إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، ليس قرارا عقابيا.
بيراميدز يقرر خوض كأس عاصمة مصر بفريق الشباب
قررت إدارة نادي بيراميدز منح الفرصة لقطاع الناشئين بالنادي، وخوض مباريات النسخة الجديدة من بطولة كأس عاصمة مصر بفريق الشباب بالنادي.
حسام البدري تفوق على طارق مصطفى، أهلي طرابلس بطلًا للسوبر الليبي على حساب بنغازي
توج فريق أهلي طرابلس بقيادة حسام البدري بلقب كأس السوبر الليبي، بعد الفوز على نظيره أهلي بنغازي بقيادة طارق مصطفى، بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي.
خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن أحقية مصر في رفض حفلة المثليين أمام إيران
فجر محمد بيومي خبير اللوائح والقوانين الرياضة، مفاجأة بشأن أحقية منتخب مصر في الاعتراض على إقامة حفل لدعم المثليين، على هامش مباراة الفراعنة أمام إيران في الجولة الثالثة بدور المجموعات، في بطولة كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.
