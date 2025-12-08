وزير الرياضة والشباب القطري في مران منتخب مصر المشارك بكأس العرب (صور)

18 حجم الخط

حرص وزير الرياضة والشباب القطري، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني على حضور مران منتخب مصر، المشارك في كأس العرب وتحية اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حلمي طولان، المدير الفني قبل المواجهة الحاسمة للفراعنة أمام الأردن في ختام دور المجموعات.

ويعد لقاء وزير الشباب والرياضة القطري لمنتخب مصر لفتة طيبة، خاصة مع العلاقات الطيبة، التي تربطه بالمهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، علاوة علي قيام الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، بالحرص على الترحيب بجميع المنتخبات المشاركة في كأس العرب والتي تستضيفها قطر.

حسن فريد يهدي كرة كأس العرب لوزير الرياضة القطري

وقام المهندس حسن فريد، رئيس بعثة منتخب مصر بإهداء وزير الشباب والرياضة القطري، كرة كأس العرب، موقعة من جميع لاعبي المنتخب، تقديرًا لزيارته الكريمة للمنتخب في مرانه الأخير قبل مباراة الأردن.

وكان في استقبال وزير الشباب والرياضة القطري، حسن فريد، رئيس البعثة وحلمي طولان، المدير الفني وأحمد حسن، مدير المنتخب، وباقي أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي لمنتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، لمباراته المصيرية أمام نظيره منتخب الأردن، في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في البطولة، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

موعد مباراة مصر والأردن

تقام مباراة مصر والاردن غدا الثلاثاء على استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق أحداث المباراة في تمام الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والأردن

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة منتخب مصر أمام الأردن على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مص





