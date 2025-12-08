ليس معاقبا، محمد صلاح يعود لقائمة ليفربول في مباراة برايتون

18 حجم الخط

كشفت شبكة سكاي سبورت، أن استبعاد الدولي المصري محمد صلاح من قائمة ليفربول لرحلة إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، ليس قرارا عقابيا.

وأضافت الشبكة، أن إدارة ليفربول بالاتفاق مع أرني سلوت، قررا استبعاد صلاح من مباراة إنتر ميلان في محاولة لتهدئة الأوضاع، على أن يعود لقائمة الريدز في مباراة برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز والمقرر لها الأسبوع المقبل.

قائمة ليفربول لمواجهة إنتر ميلان

شهدت قائمة ليفربول أيضا غياب الثنائي جاكبو وكييزا لداعي الإصابة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

أليسون، مامارداشفيلي، جوميز، كوناتي، ڤان دايك، كيركيز، برادلي، روبرتسون، خرافنبيرخ، چونز، ماك أليستر، سوبوسلاي، وودبيرن، نيوني، ايكيتيكي، إيزاك، ڤيرتز، لاكي، نجوموها.

ظهر محمد صلاح مبتسما في الحصة التدريبية الأخيرة لفريق ليفربول قبل السفر إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان في دوري الأبطال، رغم الأزمة المثارة حاليا بعد جلوسه احتياطيا على دكة بدلاء الريدز وتصريحاته الأخيرة.

