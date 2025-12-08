الإثنين 08 ديسمبر 2025
وزير الرياضة يعلن موعد انتهاء أزمة أرض نادي الزمالك (فيديو)

أرض نادي الزمالك،
أرض نادي الزمالك، فيتو
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الأسبوع القادم سيشهد إجراءات بشأن أرض نادي الزمالك، معلقا: “لن نترك أي مؤسسة رياضية في مصر وسنعمل على دعمها”.

وقال أشرف صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه كان هناك حديث مع إدارة نادي الزمالك، مؤكدا أن الحلول موجودة، وأنا أشعر بجماهير نادي الزمالك كمسئول عن الرياضة.

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن النادي الأهلي يشهد استقرارا كبيرا، ويسير بطريقة فنية ممتازة.

وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان،  أكد أن قضية  أرض نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر تتم معالجتها بمنتهى الحرص والاحترام، مشددًا على تقديره الكامل لجماهير النادي وإدارته، ومؤكدًا أن الزمالك يُعد أحد الأعمدة الجماهيرية الرئيسية في الرياضة المصرية و"نادي الدولة".

وأوضح الوزير أن الأرض خُصصت لنادي الزمالك في عام 2003، لكنها مرت بظروف إدارية وتنظيمية معقدة على مدار السنوات الماضية، وانتهت بالفعل المدة الإضافية النهائية الممنوحة للنادي، ما أدى إلى وصول الملف إلى وضع قانوني وإجرائي يستلزم تدخل الجهات المختصة.

