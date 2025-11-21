الجمعة 21 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محامي ضحية "قاتل الإسماعيلية الصغير": سأطالب بتحويل المتهم للطب الشرعي للتأكد من عمره الحقيقي

ضحية قاتل الإسماعيلية
ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير
18 حجم الخط

قال محمد الجبلاوي محامي ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير، إن أول مطالبه خلال الجلسة الأولى لمحاكمة المتهم والتي سوف تنظرها محكمة جنايات الأحداث هو القصاص العادل من المتهم.  

ثقافة الإسماعيلية تنظم فعاليات احتفالا بأعياد الطفولة ( صور )

استعدادًا لانتخابات النواب، تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بالإسماعيلية

 

الكشف عن العمر الحقيقى للمتهم  

وأشار إلى أنه سوف يطلب من هيئة المحكمة إجراء كشف من خلال الطب الشرعي لتوضيح عمر المتهم الحقيقي حيث يساوره شك شديد حول عمر مرتكب الواقعة والذى من المرجح أنه ليس طفلا وذلك لضخامة جثمانه الذى يتجاوز مرحلة الطفولة. 

بداية حدوث الجريمة  

وكانت محافظة الإسماعيلية شهدت أوائل شهر أكتوبر الماضي 2025 حادثة بشعة، حيث أقدم طالب في المرحلة الإعدادية على قتل زميله وتقطيعه إلى أشلاء بمنشار كهربائي داخل منزله بمنطقة المحطة الجديدة، وذلك بالتزامن مع تغيب زميله عن المنزل وقيام والد الضحية بتحرير محضرًا في الشرطة بتغيب نجله. 

إخطار بالعثور على أشلاء بشرية

وكان اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا بالعثور على أشلاء بشرية في محيط متجر شهير، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، حيث تبين أن الضحية طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، ويدرس في إحدى المدارس الإعدادية بالمحافظة كان والده قد أبلغ السلطات بتغيبه عن المنزل.

وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي أن مرتكب الجريمة زميله بالمدرسة، ويبلغ من العمر 13 عامًا، وقد قام باستدراجه إلى منزل قديم يقطنه بقلب منطقة المحطة الجديدة بحي أول الإسماعيلية.  

وأوضحت التحقيقات أن المتهم انهال على صديقه ضربًا بشاكوش عقب مشادة نشبت بينهما حتى فارق الحياة، ثم استخدم منشارًا كهربائيًا كان يخص والده النجار، لتقطيع جثمان الضحية إلى 6 أجزاء. 

كاميرات المراقبة تظهر لحظات تحرك المتهم 

وأظهرت كاميرات المراقبة لحظات تحرك المتهم وهو ينقل الأشلاء داخل أكياس وحقائب، حيث قام بإلقائها في منطقتين خلف وبالقرب من أحد المتاجر الشهيرة بمدينة الإسماعيلية، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.  

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث الجنائية لتحديد هوية الجاني، وبعد تحليل تسجيلات الكاميرات وجمع الأدلة، نجحت القوات في ضبط الطفل المتهم بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة. 

وانتقلت النيابة العامة إلى موقع الجريمة لمعاينته، كما أمرت بنقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس، وبدء التحقيقات الموسعة لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها. 

وبعد التحقيقات التي استمرت لعدة أيام واعترف المتهم بارتكابه الواقعة كاملة بكامل إرادته، والإرشاد على الأدوات المستخدمة وكافة تفاصيل جرمه، انتهت النيابة العامة إلى تحويل القضية إلى محكمة جنايات الأحداث بالإسماعيلية لنظر القضية الأكثر بشاعة فى تاريخ الجريمة بالإسماعيلية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية قاتل الإسماعيلية الصغير المتهم بقتل زميله بالإسماعيلية وتحويله لاشلاء سفاح الإسماعيلية الصغير محكمة جنايات الأحداث بالإسماعيلية محكمة الجنايات بالاسماعيلية

مواد متعلقة

ثقافة الإسماعيلية تنظم فعاليات احتفالا بأعياد الطفولة ( صور )

تجهيز 168 مقرا انتخابيا بالإسماعيلية لاستقبال نحو مليون ناخب بـ"النواب"

إحالة "القاتل الصغير" لمحكمة جنايات الأحداث بالاسماعيلية

ضبط مخازن وشقتين لتجميع المخلفات في حملة بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

آخر تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

11 قرارًا جمهوريًّا وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات ورسائل قوية للمصريين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025

تفسير حلم شروق الشمس فى المنام وعلاقته بتحقيق مكانة عالية في المجتمع

قبل تشغيلها.. مميزات عربات مترو الخط الأول "حلوان - المرج" الجديدة (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري مساء اليوم

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

نجوم خارج المونديال.. أبرز 10 غيابات عن كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من داغستان، أمين الأعلى للشئون الإسلامية يلقى خطبة الجمعة حول ملامح “المحبّة” (صور)

تفسير رؤية المرض في المنام وعلاقتها بالتمتع بصحة عقلية وبدنية جيدة

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

المزيد
الجريدة الرسمية