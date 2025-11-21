محامي ضحية قاتل صغير الإسماعيلية: المتهم أرسل صور الجريمة إلى إيميل خارج البلاد

18 حجم الخط

أكد محمد الجبلاوي محامي ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير، أن مرتكب الواقعة الذي يدعى يوسف أيمن، اعترف أمام جهات التحقيق بارتكاب جريمته بالكامل مع قيامه بالتحدث مع “شات جي بي تي” للتخطيط للجريمة والتخلص من الجثمان.

إرسال صور الواقعة إلى خارج البلاد

وفجر محمد الجبلاوي محامي ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير، مفاجأة من العيار الثقيل وهي أن المتهم عقب انتهائه من ارتكاب جريمته تواصل مع أحد الإيميلات الأجنبية خارج البلاد حيث قام بإرسال صور توثق ارتكابه للجريمة مقابل مبالغ مالية.

سر الصور المشبوهة

وأشار “الجبلاوي” إلى أن هذا ما أكدته أقوال زملائه في المدرسة، والتي لم يتمكن من التصريح بها في السابق نظرًا لسرية التحقيقات وبناءً على تعليمات النيابة العامة، وأن المتهم كان يقوم بجرح نفسه بآلات حادة وتصوير ذلك، كما كان دائم افتعال المشكلات مع زملائه بالمدرسة، ويقوم بجرحهم وتصويرهم عنوة عبر هاتفه المحمول، وكان يقوم بإرسال تلك الصور إلى حسابات وإيميلات أجنبية نظير الحصول على أموال تحول له عبر خدمات الشحن.

تحويل القضية إلى محكمة جنايات الأحداث

وأضاف محامي ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير، أن النيابة العامة أصدرت قرارها بتحويل القضية إلى محكمة جنايات الأحداث، حيث تعقد أولى جلسات المحاكمة يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى لعام 2025.

من جانبه طالب أحمد محمد مصطفى، والد الطفل المقتول على يد زميله “قاتل الإسماعيلية الصغير”، بتحقيق القصاص العادل من القاتل وكل من ساعده أو تورط معه في ارتكاب الجريمة، مؤكدًا أن دم ابنه لن يذهب هدرًا، وأن الأسرة لن تهدأ حتى يُحاسب المسؤولون عن الحادث.

وناشد والد الطفل الضحية المسؤولين بضرورة تغيير القانون الخاص بمثل هذه الجرائم وقال: كيف يمكن لقاتل قام بتقطيع ابنه إلى 6 أجزاء حتى أكلها الدود بسبب قيامه بإلقاء جثمان ابنه في أماكن عدة ألا يعاقب بالإعدام؟!

وأوضح أنه كأي أب وحتى الآن لم يتخيل أبدا أن يحدث ذلك لابنه وبخاصة وأن كل ذنبه أنه تركه يذهب للمدرسة فلم يعد إلا أشلاء بملامح معدومة.

