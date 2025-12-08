إغلاق 5 كافيهات مخالفة لترشيد استهلاك الكهرباء بالدقي والعجوزة

18 حجم الخط

تواصل أجهزة الأمن بـ محافظة الجيزة حملاتها المكثفة لضبط المخالفين لـ ترشيد استهلاك الكهرباء، بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة.

وأسفرت الحملات التي نفذت خلال الـ 24 ساعة الماضية عن إغلاق ٥ كافيهات مخالفة في نطاق قسمي الدقي والعجوزة، وضبط ٦٦ قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات في شروط التعاقد.

وتأتي هذه الحملات ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية التي تنفذها قوات أمن الجيزة لمكافحة الجريمة بمختلف صورها، بما في ذلك المخالفات المرتبطة بقوانين الكهرباء، مع استمرار الحملة المكبرة في مختلف أقسام ومراكز شرطة المحافظة لتعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار في جميع المناطق.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون”.

كما نص مشروع القانون على أنه “في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.