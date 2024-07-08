جامعة بنها تناقش دراسة عن استخدام الواقع الافتراضي كأداة تعليمية

كشفت دراسة حديثة بجامعة بنها، قدمتها الباحثة سمية صبحي السيد عجم المعيدة بقسم تمريض الأطفال بكلية التمريض لقطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة للحصول على الماجستير في تمريض الأطفال عن استخدام الواقع الافتراضي كأداة تعليمية لطلاب كليات التمريض للإنعاش القلبي الرئوي.

دراسة بكلية التمريض جامعة بنها

وأشارت الباحثة جامعةبنها إلى أن تنفيذ الواقع الافتراضي في التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي يعتبر أداة فعالة يمكن استخدامها لتعليم أعداد متزايدة من الطلاب، وذلك لتحسين مستوى المهارات والمعلومات المكتسبة، وتوفير فرص تعلم أكثر ملاءمة للمتعلمين الذين يسعون إلى أن يكونوا مؤهلين في مهارات دعم الحياة الأساسية،مشيرة إلى أن الواقع الافتراضي طريقة تعليمية جيدة وموردا يمكن استخدامه لتحقيق هذه الاهداف.

وأوصت الباحثة إلى اعتماد الواقع الافتراضي فى التعليم العالي لخلق بيئات تعليمية أكثر جاذبية وفاعلية وشخصية، بالإضافة الى دمج تقنية الواقع الافتراضي في المقررات السريرية التمريضية لتعزيز أدائهم في الأماكن السريرية.

رئيس جامعة بنها، وربط البحث العلمي بالصناعة

من جانبه، قال الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، إن الجامعة تسعى دائمًا على تحسين مخرجاتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية وربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع، مشيرًا إلى أن جامعة بنها تحرص أيضا على ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

جدير بالذكر أن لجنة الإشراف تكونت من الدكتورة أمال غريب سباق أستاذ تمريض الأطفال بكلية التمريض جامعة بنها، والدكتورة رضا محمد عبد الله مدرس تمريض الأطفال بجامعة بنها.