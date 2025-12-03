رئيس جامعة القناة يتابع أعمال تطوير البنية التحتية داخل الحرم الجامعي

18 حجم الخط

وجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة بأعمال رفع كفاءة الموقع العام وتطوير المحاور الخاصة بمرور السيارات، إلى جانب مراجعة أعمال الكهرباء والمياه لضمان جاهزية البنية التحتية للجامعة.

ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني

وشدد رئيس جامعة القناة على ضرورة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أن الجامعة مستمرة في تحديث مرافقها بما يخدم العملية التعليمية والبحثية ويوفر بيئة جامعية متطورة للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير الحرم الجامعي

وكان قد أجرى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس جولة تفقدية موسعة داخل الحرم الجامعي لجامعة القناة لمتابعة أعمال رفع كفاءة الموقع العام وتطوير المحاور الخاصة بمرور السيارات، إلى جانب مراجعة أعمال الكهرباء والمياه لضمان جاهزية البنية التحتية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وشملت الجولة متابعة أعمال التشطيبات وتحسين خدمات المرافق بالطرق الرئيسية والفرعية داخل الجامعة.

وتأتي هذه الجولة في إطار متابعة رئيس الجامعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية داخل الجامعة، ودعم جهود التطوير التي تشهدها مختلف القطاعات تحقيقًا لرؤية الجامعة في التحديث والتوسع وتحسين الخدمات المقدمة داخل الحرم الجامعي.

