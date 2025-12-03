الأربعاء 03 ديسمبر 2025
محافظات

رئيس جامعة القناة يتابع أعمال تطوير البنية التحتية داخل الحرم الجامعي

وجه الدكتور ناصر مندور رئيس  جامعة قناة السويس، بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة بأعمال رفع كفاءة الموقع العام وتطوير المحاور الخاصة بمرور السيارات، إلى جانب مراجعة أعمال الكهرباء والمياه لضمان جاهزية البنية التحتية للجامعة.

صحة الإسماعيلية تختتم دورة السلامة المهنية داخل معامل الرصد البيئي

جامعة القناة تحتفل بأعياد الطفولة وذوي الهمم (صور)

 

ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني 

وشدد  رئيس جامعة القناة على ضرورة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أن الجامعة مستمرة في تحديث مرافقها بما يخدم العملية التعليمية والبحثية ويوفر بيئة جامعية متطورة للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير الحرم الجامعي 

وكان قد أجرى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس جولة تفقدية موسعة داخل الحرم الجامعي لجامعة القناة لمتابعة أعمال رفع كفاءة الموقع العام وتطوير المحاور الخاصة بمرور السيارات، إلى جانب مراجعة أعمال الكهرباء والمياه لضمان جاهزية البنية التحتية.

وشملت الجولة متابعة أعمال التشطيبات وتحسين خدمات المرافق بالطرق الرئيسية والفرعية داخل الجامعة.

وتأتي هذه الجولة في إطار متابعة رئيس الجامعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية داخل الجامعة، ودعم جهود التطوير التي تشهدها مختلف القطاعات تحقيقًا لرؤية الجامعة في التحديث والتوسع وتحسين الخدمات المقدمة داخل الحرم الجامعي.

