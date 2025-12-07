فصل 6 طلاب بجامعة بنها بسبب الخروج عن التقاليد والأعراف الجامعية

18 حجم الخط

أعلنت جامعة بنها عن فصل 6 طلاب، لخروجهم عن التقاليد والأعراف الجامعية، بواقع 3 طلاب من كلية الآداب ببنها، و3 آخرين من كلية الفنون التطبيقية.

فصل 3 طلاب من كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها

ومن جانبها، أعلنت كلية الفنون التطبيقية – جامعة بنها، عن صدور قرارات تأديبية بحق عدد من طلاب الفرقة الإعدادية، وذلك بناءً على ما انتهت إليه الجهات المختصة ومجلس تأديب الطلاب بالكلية، مبررة القرار بخروج الطلاب عن التقاليد والأعراف الجامعية.

وشملت القرارات توقيع عقوبة الفصل على كل من الطالب محمد وص، الفرقة الإعدادية، بعقوبة الفصل النهائي من الكلية، مع إبلاغ الجامعات المصرية بما يترتب على ذلك من آثار.

الطالب يوسف أ، الفرقة الإعدادية، بعقوبة الفصل من الكلية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2025/2026، وما يترتب عليه من آثار

الطالب أنس م ع، الفرقة الإعدادية، بعقوبة الفصل من الكلية لمدة عام دراسي كامل 2025/2026، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

الفنون التطبيقية بجامعة بنها تعاقب طلابا بالفصل



وأكدت كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها أن هذه القرارات تأتي في إطار الحفاظ على الانضباط الجامعي، والالتزام بالقواعد المنظمة لسلوك الطلاب داخل الكلية، بسبب عدم الالتزام بالضوابط والقيم الجامعية.

وفي السياق ذاته، قررت كلية الآداب – جامعة بنها فصل ثلاثة طلاب، في إطار حرصها على تطبيق القواعد واللوائح المنظمة للعمل داخل الحرم الجامعي، وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية بين أبنائها، بما يكفل الحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومحترمة.

كلية الآداب جامعة بنها تصدر قرارًا إداريًا بفصل 3 طلاب

وأصدرت كلية الآداب جامعة بنها قرارًا إداريًا يقضي بفصل الطالب محمد خ، بالفرقة الثانية، والطالب مازن ا، الطالب ببرنامج المساحة والخرائط (برنامج مميز)، المستوى الأول، والطالب أدهم ح، الطالب ببرنامج المساحة والخرائط، المستوى الأول.



وجاء قرار الفصل كلية الاداب جامعة بنها لمدة الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2025/2026؛ لما ثبت في حقهم من مخالفات لا تتسق مع الضوابط والقيم الجامعية.

كما شمل القرار حرمانهم من دخول الحرم الجامعي اعتبارًا من يوم صدور القرار الموافق 2/12/2025، وحتى انتهاء مدة العقوبة.

وشدد القرار على جميع جهات الاختصاص بتنفيذه، كلٌ فيما يخصه، اعتبارًا من تاريخ صدوره، حرصًا على انتظام العملية التعليمية والحفاظ على السلوك القويم داخل الجامعة.

وأكدت جامعة بنها أن الالتزام والانضباط يمثلان ركيزتين أساسيتين في رسالتها التعليمية والأخلاقية، ولن يُسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بقيم المؤسسة الجامعية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن الإعلان عن هذه العقوبات يأتي كوسيلة للردع، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقيم الأخلاقية والقواعد المنظمة لسلوك الطلاب داخل الحرم الجامعي.

