تفاصيل مشاركة طلاب جامعة بنها الأهلية في معرض «إيديكس 2025»

شارك وفد مكوّن من 150 طالبً من جامعة بنها الأهلية، في فعاليات المعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية والعسكرية “EDEX 2025”، الذي يُعدّ أكبر منصة دفاعية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

فعاليات معرض «إيديكس 2025» للصناعات الدفاعية والعسكرية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد افتتاح المعرض في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية ومركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وجاءت مشاركة جامعة بنها الأهلية تحت إشراف الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور خالد عيسوي، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وبتنسيق مكتب النشاط الطلابي، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنمية وعي الطلاب وربط العملية التعليمية بالتطبيقات العملية والتكنولوجيات الحديثة في المجالات الدفاعية والعلمية.

وخلال جولتهم داخل أجنحة المعرض المختلفة، تعرّف الطلاب على أحدث التقنيات الدفاعية وأنظمة التسليح المطروحة من مختلف دول العالم، وشاهدوا عروضًا حية، واطلعوا على نماذج مبتكرة في مجالات الصناعات العسكرية والطائرات بدون طيار والأمن السيبراني والابتكار التقني. كما أتيحت لهم فرصة التواصل مع خبراء دوليين وممثلي الشركات الكبرى للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الدفاع عالميًا.

مشاركة الطلاب في “إيديكس 2025”

وأكد الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الاهلية أن مشاركة الطلاب في “إيديكس 2025” تأتي ضمن خطة الجامعة لإكسابهم خبرات عملية حقيقية، وتوسيع مداركهم تجاه التطورات المتسارعة في مجالات الصناعات الدفاعية والتكنولوجية، مشيرًا إلى استمرار الجامعة في دعم الأنشطة والزيارات الميدانية التي تُسهم في صقل شخصية الطلاب وبناء قدراتهم المستقبلية.

يُذكر أن معرض “إيديكس 2025” يمثل قوة صناعية ومنصة عالمية للتقنيات الدفاعية؛ حيث شهدت نسخته الرابعة مشاركة واسعة من الدول والشركات المنتجة لنظم التسليح حول العالم، واستعرض أحدث الابتكارات الدفاعية والتقنيات المتطورة، إلى جانب مشروعات للتصنيع المشترك وشراكات استراتيجية جديدة. ويُعدّ المعرض حدثًا مصريًا بنسبة 100%، يعكس قدرة الدولة على تنظيم أكبر الفعاليات الدفاعية في المنطقة.

وفي هذا السياق، أكدت جامعة بنها الأهلية استمرارها في تنفيذ رؤيتها الهادفة إلى إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات العصر، من خلال توفير فرص تعليمية وتدريبية متقدمة، وتنظيم زيارات ميدانية للمعارض والفعاليات الكبرى داخل مصر وخارجها، إلى جانب دعم المبادرات الطلابية وتشجيع المشاركة الفعّالة في الأنشطة العلمية والتكنولوجية، بما يسهم في بناء شخصية الطلاب وتعزيز خبراتهم وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي.

