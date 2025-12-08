سقوط "المعلمة" وشريكها، ضبط ربة منزل وعاطل يديران "دولاب مخدرات" في عزبة السوق ببنها

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط ربة منزل وعاطل، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم أول بنها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض علي المعلمة لتجارة المخدرات ببنها

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام ربة منزل وشهرتها "المعلمة" وعاطل بإدارة دولاب مخدرات متخذين منطقة عزبة السوق بدائرة قسم أول بنها، بمحافظة القليوبية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى بالإتجار في المواد المخدرة وفرض السيطرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت وتولت العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد.

إجراءات المتابعة

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لحصر ممتلكات المتهم وضبط كل ما يثبت مصادر الأموال غير المشروعة، ضمن استراتيجية شاملة لمواجهة اقتصاد الجريمة.

