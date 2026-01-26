الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

البترول تصدر شحنة غاز إلى تركيا لصالح شل العالمية

شحنة غاز طبيعي،فيتو
شحنة غاز طبيعي،فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال لشهر يناير 2026 لصالح شركة "شل" العالمية، وذلك من مجمع إسالة الغاز بإدكو (ELNG)، بكمية تصل إلى 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال، على متن الناقلة "METHANE BECKI ANNE" والمتجهة إلى أحد موانئ تركيا.

التزام مصر بالتزاماتها التعاقدية مع شركاء الاستثمار

​ويأتي تصدير عدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال في إطار التزام مصر بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع شركاء الاستثمار الأجانب، وتحفيزهم على ضخ استثمارات إضافية لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، مع تحقيق قيمة مضافة، وتعظيم الاستفادة من مصانع الإسالة المصرية؛ دعمًا لدور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز.

البترول تواصل حملاتها الرقابية علي منظومة نقل وتوزيع الوقود بعدة محافظات

وفي سياق آخر واصلت الهيئة المصرية العامة للبترول من خلال اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية، تنفيذ حملات الرقابة الدورية خلال الأسبوع الثالث من يناير الجاري على مستودعات ومحطات وقود ومصانع ومخازن البوتاجاز بعدد من المحافظات.

وقد تمكنت الحملات من ضبط عدد من الوقائع على النحو التالي:

في محافظة السويس، تم ضبط سائق سيارة صهريجية أثناء محاولة بيع كمية من السولار المسروق.
وأما في مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، تم مصادرة 11 ألف لتر سولار وبنزين مجهول المصدر داخل نقطة بيع غير شرعية.

كما تم ضبط محطة وقود بمحافظة سوهاج، تلاعبت في كمية قدرت بنحو 20 ألف لتر سولار وبنزين.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفرض غرامات مالية تجاوزت المليون جنيه. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البترول والثروة المعدنية الغاز المسال الغاز الطبيعي ركيا زيادة الإنتاج المحلي مصرية شركة شل العالمية العالمية ادكو

مواد متعلقة

البترول تواصل حملاتها الرقابية علي منظومة نقل وتوزيع الوقود بعدة محافظات

مصر وليبيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات البترول والغاز والتعدين

وزير البترول يستعرض خطط زيادة الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات الغاز في صيف 2026

أول تعليق من وزارة البترول على حادث تصادم طريق حقول الصحراء الغربية

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بموقع السلام للبترول

وزير البترول يستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين

بئر جديدة بحقل شمال صفا بخليج السويس ترفع إنتاج «جابكو» إلى 65 ألف برميل يوميًا

حملة مكبرة لتعقب عدد من بؤر بيع المنتجات البترولية بطرق غير شرعية

ads

الأكثر قراءة

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع المصري في الكونفدرالية

ياميش رمضان 2026 “لمن استطاع إليه سبيلا”.. كيلو الفستق بـ 1600 والبندق 1400 جنيه.. وهذه أسعار التين المجفف والزبيب

رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة لتقديم التهنئة (صور)

الدينار الأردني يسجل 66.57 جنيه في البنك المركزي اليوم الإثنين 26-1-2026

سعر الجنيه الذهب في الصاغة صباح اليوم الإثنين 26-1-2026

تدريب الأعضاء على الصياغة التشريعية والتابلت في ثاني أيام دورة مجلس النواب

خدمات

المزيد

الصاج يبدأ من 15 جنيها، أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الإثنين 26-1-2026

الدينار الأردني يسجل 66.57 جنيه في البنك المركزي اليوم الإثنين 26-1-2026

125.03 جنيها سعر الدينار البحريني في البنك الأهلي (تحديث لحظي)

سعر الدولار في بنك السودان المركزي صباح اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تكشف نهج الصحابة والسلف الصالح في شهر شعبان

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل مستقبلية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية