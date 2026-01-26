البترول تصدر شحنة غاز إلى تركيا لصالح شل العالمية

18 حجم الخط

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال لشهر يناير 2026 لصالح شركة "شل" العالمية، وذلك من مجمع إسالة الغاز بإدكو (ELNG)، بكمية تصل إلى 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال، على متن الناقلة "METHANE BECKI ANNE" والمتجهة إلى أحد موانئ تركيا.

التزام مصر بالتزاماتها التعاقدية مع شركاء الاستثمار

​ويأتي تصدير عدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال في إطار التزام مصر بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع شركاء الاستثمار الأجانب، وتحفيزهم على ضخ استثمارات إضافية لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، مع تحقيق قيمة مضافة، وتعظيم الاستفادة من مصانع الإسالة المصرية؛ دعمًا لدور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز.

البترول تواصل حملاتها الرقابية علي منظومة نقل وتوزيع الوقود بعدة محافظات

وفي سياق آخر واصلت الهيئة المصرية العامة للبترول من خلال اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية، تنفيذ حملات الرقابة الدورية خلال الأسبوع الثالث من يناير الجاري على مستودعات ومحطات وقود ومصانع ومخازن البوتاجاز بعدد من المحافظات.

وقد تمكنت الحملات من ضبط عدد من الوقائع على النحو التالي:

في محافظة السويس، تم ضبط سائق سيارة صهريجية أثناء محاولة بيع كمية من السولار المسروق.

وأما في مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، تم مصادرة 11 ألف لتر سولار وبنزين مجهول المصدر داخل نقطة بيع غير شرعية.

كما تم ضبط محطة وقود بمحافظة سوهاج، تلاعبت في كمية قدرت بنحو 20 ألف لتر سولار وبنزين.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفرض غرامات مالية تجاوزت المليون جنيه.

