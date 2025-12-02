18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا استهدف مناطق داخل الخط الأصفر شرق مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق شرق بيت لاهيا بغزة

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، باستشهاد 5 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع منذ صباح اليوم الثلاثاء.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، إصابة عدة أشخاص بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وأكد الإعلام الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف مباني سكنية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وفي السياق ذاته وصفت دولة قطر خروقات هدنة غزة القائمة بـ"المقلقة"، وفقًا للخارجية القطرية، مشددة على أن جهود الوساطة بشأن غزة لا تزال مستمرة.

إسرائيل تواصل شن غارات على القطاع

وأكدت كذلك مراقبتها اتفاق غزة، والحرص على عدم انهيار الهدنة في الوقت الراهن.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف عدة مواقع في قطاع غزة، حيث شنت إسرائيل غارات عنيفة على رفح جنوب القطاع.

وذكر كذلك أن إسرائيل تنفذ قصفًا مدفعيًا مكثفًا على المناطق الشرقية من خان يونس، بجانب استهداف المدفعية الإسرائيلية لمنازل في حي الزيتون والشجاعية شرقي غزة.

خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار

وحسب وكالة سند للأنباء، شنت طائرات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، غارات جوية مُكثفة على مخيم جباليا للاجئين، شمالي قطاع غزة. بينما نسفت قوات العدو مباني سكنية شمال القطاع.

وفجّرت قوات الاحتلال مدرعات وروبوتات عسكرية مُفخخة محيط مفترق الشجاعية بمنطقة الشعف، شرق مدينة غزة.

وألقى طيران “كواد كابتر” الإسرائيلي المُسير، قنابل على منازل الفلسطينيين في محيط مفترق السنافور، بحي التفاح، شرقي مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.

وقصفت مدفعية الاحتلال فجر اليوم، المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، جنوبي القطاع المنكوب، بينما أطلقت آليات العدو العسكرية النار شرقي المدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.